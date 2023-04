El Mallorca Palma Futsal juegan este viernes (20:30 horas) al Jaén Paraíso Interior en un partido decisivo para asegurar la segunda posición y mantener las opciones de alcanzar el liderato de la fase regular. Prácticamente está todo abierto por lo que la recta final de temporada se presenta más interesante que nunca y cada partido será una final. La primera del Mallorca Palma Futsal será frente al Jaén Paraíso Interior en un partido clave en la lucha de ambos para ocupar la segunda plaza y mantener las opciones de dar caza al Barça, líder con un punto sobre los mallorquines. Los de Antonio Vadillo aventajan en otros cinco a su rival de este viernes por lo que el duelo del Palau Municipal d’Esports de Son Moix será decisivo ya que los isleños cuentan con un partido más que sus rivales directos. Se juegan ser uno de los dos primeros y contar con el factor pista a favor en los cruces de los playoffs hasta una hipotética final, un botín importante dada la igualdad existente en la competición por lo que contar con la ventaja del pabellón puede resultar clave en el futuro.

El encuentro frente al Jaén Paraíso Interior de este viernes es el más importante de los que restan por ser un enfrentamiento directo y tener la opción de ampliar la ventaja de forma considerable casi sin margen para la reacción. Además, en el recuerdo queda la eliminación de la Copa de España en Granada en pasado mes de febrero cuando los andaluces derrotaron en los penaltis al cuadro balear en los cuartos de final en el camino hacia conquistar el título. Los de Antonio Vadillo tienen ganas de revancha sabiendo que un triunfo serviría para quitarse una espina y para respirar aire puro antes de la gran fase final de la UEFA Futsal Champions League que se avecina a la vuelta de la esquina.

En lo deportivo, Antonio Vadillo cuenta von la baja de Moslem pero tiene a su disposición al resto de la plantilla, incluso Jesús Gordillo, que ya entrena con normalidad desde hace semanas y que ve más cerca su reaparición tras medio año fuera por lesión.

El iraní Moslem Oladghobad no podrá estar presente en el partido de este viernes porque sigue arrastrando molestias en el pubis y no se van a correr riesgos dado que es una lesión complicada para recuperar y la decisión médica y deportiva es que reaparezca cuando esté recuperado completamente y evitar una posible recaída que ponga en peligro su participación para la parte final de la temporada. La prioridad es que pueda recuperarse a tiempo para jugar la Final Four de la UEFA Futsal Champions League por lo que no se va a forzar en ningún caso.

El calendario ha querido que los tres primeros se jueguen las dos primeras plazas de la fase regular frente a los mismos rivales en las últimas cinco jornadas. Barça, Mallorca Palma Futsal y Jaén Paraíso Interior tienen un camino prácticamente idéntico que les llevará a enfrentarse al Jimbee Cartagena, cuarto clasificado, al Real Betis, contra el que los mallorquines ya jugaron su partido avanzado por la Champions League, y Osasuna Magna en tres de las cinco jornadas que quedan para el final aunque a los mallorquines solo les restan cuatro partidos. Además del duelo directo de esta semana en Son Moix, el Mallorca Palma Futsal también jugará la semana que viene en la pista del UMA Antequera mientras que Barça y Jaén cuentan en su camino con el Quesos Hidalgo Manzanares. El último rival del Barça en la fase regular será el Movistar Inter en la última jornada. Además, Barça y Jaén también se enfrentarán al Quesos Hidalgo Manzanares mientras que los de Antonio Vadillo visitarán la semana que viene al UMA Antequera.