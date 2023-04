Entrevista a Mapi León: "Esto para mí no es una pataleta, claro que me jode no ir al Mundial"

Mapi León no tiene pelos en la lengua. La defensa azulgrana de 27 años siempre habla sin tapujos y se muestra transparente. Ahora, con las emociones a flor de piel por la cita de semifinales de la Champions, habla con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, sobre el caso del Alhama, la situación con la selección española y la faena que queda por hacer en el fútbol femenino.

Vienen dos semanas de muchas emociones con la eliminatoria de la Champions en dos grandes estadios.

Con muchas ganas, muchas ganas. Como futbolista amas estos momentos: semifinales de una Champions, Chelsea, Stamford Bridge... Es un conjunto. No sé cómo explicarlo, pero en cuanto pasó el partido del Atlético de Madrid fue como: Ah! Ahora ya me centro en este! [se ríe].

Os volvéis a encontrar al Chelsea, a quien ganasteis en la final de la primera Champions.

Aquella final, entiéndeme... Nosotras también jugamos nuestra final y mira como fue. Es una circunstancia nueva que vives. El partido no sale como tú lo tenías planeado. No lo he preparado con nada concreto o especial. Simplemente, es Champions y sabes que es final, tras final, tras final. Imagino, además, que el Chelsea tendrá muchas ganas. Ya no sé si lo miraran como revancha o no revancha. Que nosotras ganáramos un partido, una final, ni ellas son el mismo equipo ni nosotras tampoco. Ellas han eliminado al Lyon, es la realidad. Yo estoy aquí sonriendo porque tengo muchas ganas y estoy muy feliz, pero esto va a ser duro.

Cuando tú vas por Europa y ves grandes equipos y como se gestionan de una forma parecida del Barça. ¿Cuándo ves que aquí, en la liga española, hay casos como el del Alhama?

Te da pena y rabia. Quiero decir, da pena una situación así la tengas que vivir a estas alturas de la vida, en primera división. Da pena que se tenga que vivir esto y da rabia por lo mismo. No lo sé, no quiero meterme… Pero esto es primera división… No sabemos cuánto están preparadas y preparados todos. En general, jugadoras, staff... No sabemos qué bagaje llevan, qué nivel de profesionalismo hay. Y yo creo que esto en otras ligas no pasa, creo. No lo sé, porque no lo vivo, pero no es lo que parece. Con estas cosas se sigue demostrando que aún hay muchas carencias y te das cuenta de que seguimos con esta pelea.

¿Cómo de real es la profesionalización que os prometieron?

Para ser profesional aún hay que cambiar muchas cosas. A lo mejor para profesionalizar, lo primero es llamarlo, igual. Pero no nos vale solo con llamarlo. Hay que cambiar muchas cosas. Con todos mis respetos, pero hay algunos campos en los que no se puede ir a jugar porque no parece Primera División. Además de las situaciones económicas concretas, la preparación física, psicológica y mental, las ayudas que tengan los clubes... hay muchas cosas detrás de esto. Para que yo pueda rendir cada fin de semana o el parido de Champions tengo que descansar bien, tengo que alimentarme bien, cosa que por desgracia no es barata.

¿Y cómo te quedas cuando la Liga dice que las futbolistas tenéis que vivir con 16.000 euros al año?

Claro, sí, con malabares. Mira, yo, en estas cosas, quiero decir… Es dramático. 16 mil euros y no puedes trabajar fuera del club y, si puedes, a ver qué te dice el club. Y además imagino que con los 16.000 euros tendrás que ahorrar, comprar un coche… Y en futuro vas a tener hijos también y quieres comer sano. Me iré a Hogwarts, a ver si se me aparece la cámara secreta de estas con dinero, porque… Estoy bromeando porque al final me lo tomo de manera irónica, pero no es algo que haga risa. Yo desde mi posición privilegiada, pero imagino que las chicas que estén en esta situación, no es una situación fácil. No digo que 16 mil euros no sea dinero, y se pueden hacer cosas, pero no se puede vivir profesionalmente con eso.

Es dramático, 16 mil euros. Y además imagino que tendrás que ahorrar, comprar un coche… Me iré a Hogwarts, a ver si se me aparece la cámara secreta de estas con dinero, porque…

Es incongruente que se diga que el objetivo es profesionalizar cuando no se ponen los medios.

Yo quiero que esta liga sea lo más competitiva posible, pero si la jugadora contra la que voy a jugar no tiene las condiciones por y para sacar su máximo rendimiento, eso va a hacer que la Liga no sea lo competitiva que podría ser, porque no se tiene las condiciones para ello. Son detalles, que hay que cambiar, que se peleara para que se cambie y que esperemos que el trabajo tenga su recompensa. A ver si, insistiendo e insistiendo, conseguimos ir cambiando estas cosas.

¿Sentís la presión de tener que ser abanderadas del cambio además de futbolistas?

Es normal que tengamos parte de responsabilidad, ya que somos la cara visible y somos seguramente personas que podamos ayudar a otras que se encuentran en un punto que necesitan ayuda para que la gente reacciones. Igual si estás en una situación es difícil alzar la voz de cierta manera porque dices: si alzo la voz, me voy. Tenemos parte de responsabilidad, es cierto, pero hay otra que es como: ¿Tengo que estar diciendo yo que una persona para que pueda ser profesional no puede tener estas condiciones? ¿O sea, ¿de verdad crees que esta mujer tiene las condiciones perfectas e ideales para sacarse un máximo rendimiento? Me sorprende.

¿En la selección está sucediendo algo parecido? Pedís cambios, pero no llegan porque seguís dispuestas a perderos el Mundial. ¿Ahora que ha habido concentración, y hay compañera que han vuelto, te ha dado pena no ir?

Te da más rabia todavía. Al final, yo sé por lo que estamos peleando. Claro que jode. Yo llevo años, y me voy a permitir decir esto, en el alto rendimiento, y creo que me he ganado estar en la selección. Que al final esa recompensa, a día de hoy, no me vaya a llevar agradable no es. Pero al final creo que al final hay que ser conscientes por lo que se está haciendo esto y que el foco no se vaya. Esto para mí no es una pataleta y si alguien lo cree no entiende absolutamente nada del mensaje que se está intentando mandar. Yo hay cosas que tengo muy claras, necesito unos cambios, si esos cambios no se producen, entonces yo tengo que valorar si quiero o no quiero seguir con la situación tal y como está.

¿Crees que el discurso ha pedido fuerza con los hechos que han ido sucediendo?

Se están buscando diferentes maneras de intentar resolverlo. Al final, es obvio que durante este tiempo ha habido pocos cambios aparentemente visibles. Imagino y entiendo que hay gente que quiere buscar otros caminos. Al final, es cierto que cada una de nosotras tiene una manera de pensar de como hay que resolver la situación. Espero que el mensaje no se debilite, porque al final es el mismo. La gente que está fuera y no tiene toda la información, diga: "¡Uy que extraño! ¡Están volviendo, pero está todo igual!" Puedo entender que haya gente a la que le provoque confusión. Supongo y espero que cada uno este tranquilo con su consciencia, que estén seguros de sus decisiones. Yo estoy segura de la mía. Es tener las ideas claras y son situaciones y maneras de actuar y controlar tu ansiedad y las ganas.

¿Cómo te ha afectado a ti todo esto? A nivel personal.

Claro que yo no me quiero perder la oportunidad de jugar un Mundial, claro que no. Pero hay unas cosas que necesitan un proceso. Las cosas no se hacen de un día para otros, sino entonces a lo mejor sí que sería una pataleta. No es: "quiero el juguete de la estantería, y lo quiero ya". Yo estoy bien. Creo que cuando estás tan tranquila contigo misma de que lo que estás haciendo es porque que realmente crees que es lo que tienes que hacer. Que puede que me equivoque, eh, pero es lo que siento y es lo que tengo que hacer. Que esté bien no significa que me dé igual. Estoy tranquila conmigo misma, sé que es lo que me pide el cuerpo. Esto también conlleva unos riesgos, por supuesto, pero yo estoy centrada en el Barça, en las semis de Champions y en la Liga que está bastante encaminada. Estoy feliz. Estoy centrada en el club y se ve que las cosas se están haciendo bien, que el proyecto que llevan años creando está dando sus frutos. Yo estoy feliz donde estoy.

¿Estamos normalizando vuestro éxito?

¡Sí! Si ya hemos ganado! [ríe]. Hay mucha gente que pensará que por haber estado en tres finales en cuatro años, entiendo que tenemos cierto punto de que lo tenemos encaminado. Se está normalizando y no es nada normal lo que estamos haciendo. Llegará un momento en qué perderemos y ya está. En Turín, el Lyon nos dijo: "ei, aún no". Pues nada.

Parece lejano ese momento, estáis abonadas a la victoria.

Lo más importante es ganar, sacar los tres puntos. Obviamente estando aquí, en el Barça, no solo importa eso, pero el fin último siempre es ganar. Hay que hacer como ganar y eso es lo difícil en este club. No vale solo ganar, sino que es como ganar. Ahora tenemos que jugar contra el Chelsea, que va a ser duro. Al final todo el que piense que esto ya está es el que se caerá, el que se pegará con el bordillo, porque esto es así. Tenemos que estar muy concentradas, sabiendo el partido que es, porque los ingleses van a apretar y tenemos que sacar un gran resultado a la ida para que la vuelta en el Camp Nou tenga un resultado correcto. Si algo tiene el Chelsea es que de media oportunidad te ha marcado dos goles. Que la gente no se piense que está hecho.