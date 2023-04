El Villarreal cayó sorprendentemente en su campo ante el Valladolid en el estadio de la Cerámica (1-2) en el partido de la 29ª jornada de Liga. Los pucelanos se adelantaron en el marcador en la primera media hora con goles de Selim Amallah (2') y el central Jawad El Yamiq (34'). Después los de Paulo Pezzolano se dedicaron después a defender la renta, aunque tuvieron ocasiones de ampliar el marcador.

Falta de fair play

Recortó el Villarreal con un gol de Capoue que se produjo con el defensa visitante El Yamiq en el suelo. Acción que fue muy protestada por los vallisoletanos. Sin embargo, el entrenador local, justificó la decisión los suyos en la sala de prensa: "Quizá es nuevo (el entrenador Pezzolano) y no se ha dado cuenta, pero nosotros no tiramos el balón, de la misma manera que no aspiramos a que el rival lo tire en una circunstancia similar. Esto se acuerda antes y no sé si lo sabía. Además, si tienes un equipo que ha estado interrumpiendo el juego un montón de veces debemos seguir, han sido muchas situaciones en las que han perdido tiempo y no estamos de acuerdo en ello. Yo no creo que sea una cuestión de Fair Play".

De hecho, el técnico cántabro volvió a quejarse de la pobre propuesta de juego del rival, algo que no es la primera vez que ocurre cuando pierde alguno de los equipos que entrena: "Es muy difícil mantener el ritmo del partido cuando en frente tienes a un equipo que juega a defenderse, interrumpe mucho el juego y tarda en sacar. Hemos hecho mucho mejor las cosas que el Valladolid, pero no hemos marcado. El fútbol son goles y momentos, hay muchas coas que hemos hecho bien y otras que tenemos que reforzar y seguir. Estoy contento, pero es una pena porque si hubiéramos ganado estaríamos en unas condiciones extraordinarias".

La realidad es que estuvo más cerca el 1-3 en dos ocasiones postreras de Kenedy y de Sergio León, que el empate de un Villarreal desquiciado en el que Chukwueze volvió a ser el estilete con un lanzamiento al palo y alguna otra oportunidad clara. El Submarino se dejó en casa los tres puntos que había ganado en el Bernabéu en su lucha por meterse en los puestos de Champions con el Betis y la Real Sociedad, pugna a la que se suma el Athletic.

Parejo le secunda

No fue el único que se quejó de que los pucelanos perdiesen el tiempo, también Dani Parejo criticó la propuesta de los vallisoletanos: "Ha habido todo el rato pérdidas de tiempo. Lo entiendo, están en una situación complicada y necesitaban ganar, pero hay que valorarlo porque afea mucho el fútbol. Eso invita a que la gente no vea el fútbol, se aburra y el juego esté todo el rato interrumpido".