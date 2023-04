Diez equipos se han pasado LaLiga tonteando con el descenso

Si hay un sabido y un pícaro en la Liga, ése es, sin duda, el mexicano Javier Aguirre. “Ya son 10 equipos distintos los que han estado en descenso en algún momento de esta temporada”, comenta el ‘vasco’ tras empatar en Valladolid y seguir, sí, ligeramente alejado “pero no del todo” del descenso. “Nunca en mi carrera de 15 años en España lo había visto. Nos va costar mucho a todos los que estamos implicados eludir el peligro, eso lo sabemos todos”.

LaLiga, en efecto, parece totalmente decidida en cuanto al título se refiere, ese que para Xavier Hernández, técnico del Barça, significa “la hostia” y, sin embargo, parece, dada la facilidad con la que el conjunto azulgrana la va a conquistar. Pero, en efecto, en la lucha por el descenso, a falta de las fatídicas 10 últimas jornadas, esas que los maestros Luis Aragonés y Johan Cruyff consideraban que se decidía todo, hay implicados hasta 10 equipos, es decir, la mitad de la tabla.

La vagón de cola

Y no, ni siquiera el Girona, que empató el lunes en el Camp Nou y suma 35 puntos (8 por encima del precipicio), puede estar tranquilo, a falta de 30 puntos por jugarse. ¿Por qué?, pues, sencillamente, porque el año que el Girona bajó a Segunda, a falta de 10 jornadas, sumaba 34 puntos (uno menos que ahora) y, al final, bajó pues solo fue capaz de sumar 3 puntos en las últimas jornadas. Así que los implicados son: Elche (13 puntos), Espanyol (27), Valencia (27), Almería (30), Getafe (30), Cádiz (31), Sevilla (32), Mallorca (34) y Girona (35).

Los que saben de estadísticas, por ejemplo, Pedro Martin, el hombre de los números de la cadena COPE, considera que harán falta, al menos, 40 o 41 puntos para salvarse. “La salvación en las últimas temporadas ha estado más barata: el Cádiz se salvó con 39, el Elche con 36, el Celta con 37… Pero este año, Valencia y Espanyol, dos históricos que llaman mucho la atención que estén metidos en el barro, deberán conseguir, como poco cuatro victorias y dos empates y, la verdad, ninguno de los dos tiene calendarios fáciles”. Dos datos muy significativos: en la campaña 2016-17, el Leganés se salvó con 35 puntos y, en la 2010-11, el Deportivo descendió ¡con 43 puntos!

Todo el mundo considera que el hecho de que existan ya dos equipos sin presión, como son el ‘campeón’ Barça y el descendido Elche, complica aún más las cosas, pues nadie sabe cómo se comportarán. Es más, la temible sanción al Barça para no jugar (por el ‘caso Negreira’) la próxima Champions, hará que, no solo el quinto puesto sea oro puro, pues daría derecho a la próxima Copa de Europa, sino que el segundo lugar de LaLiga, ahora peleado por Real Madrid y Atlético, separados solo por dos puntos, convertiría a su conquistador en el ‘campeón’ para la UEFA y, por tanto, entraría en el bombo de los privilegiados del sorteo de la Champions 2023-24.

Dueños extranjeros

Más cosas que pueden influir poderosamente en estas 10 finales. Los cuatro últimos ya han cambiado de entrenador. Normal, dicen. Y el Valencia, el mayor desastre de todos, hasta dos veces. Sebastián Beccacece es el nuevo técnico del Elche; el animoso Luis García, el del Espanyol; Rubén Baraja, el último del Valencia y el curioso Paulo Pezzolano, el del Valladolid.

¿Más? Puede que no tenga influencia, puede que no tenga nada que ver con respecto a lo que ha ocurrido y puede suceder, pero no deja de ser, como poco, sintomático, que los cinco últimos tengan magnates extranjeros: el argentino Christian Baagarnik, del Elche; el juguetero chino Chen Yansheng, del Espanyol; Peter Lim, de Singapur, del Valencia; el mítico Ronaldo Nazario, del Valladolid y el jeque árabe Turki Al-Sheikh, del Almeria. Bueno y el Mallorca es del ‘yankee’ Robert Sarver y el Girona del City Football Group (47%), del boliviano Marcelo Claure (35%) y de Pere Guardiola (16%), su presidente.

20. Elche (colista)

El dueño, Christian Baagarnik, ha puesto de técnico a uno de sus empleados, a uno de sus representados, Paulo Pezzolano. “Hay cosas positivas, pero cuesta verlas en la adversidad”, comenta el nuevo técnico. “Tenemos actitud e intencionalidad. La gente tiene compromiso y una entereza emocional grande, pero no obtener recompensa a todo ello genera mucho dolor. Todos sabemos que la vida es afrontar adversidades y en ello estamos”.

No hay duda que en la misma medida que todo el mundo considera que el título no se le puede escapar al Barça (jamás nadie con esa ventaja, a 10 partidos del final, lo perdió), nadie cree que el Elche pueda ganar, no sé, los 30 puntos, colocarse con 43 y salvarse.

19. Espanyol (descenso)

Tiene a la afición de su lado, cosa buena, sana, pero se juega la vida en su estadio, precisamente donde ha estado peor. Cádiz, Getafe y Almería, en la última jornada, serán algunos de sus visitantes. Y, peor, aún, en la penúltima jornada visitan Valencia. Drama total.

Luis García, el nuevo técnico, podría repetir la gloria que vivió, en su primer año como futbolista perico, cuando el Espanyol se salvó, en la última jornada, en Montjuïc, con gol de Coro, en el minuto 89.

Y ¡ojo! porque pronto habrá un Espanyol-Barça, donde, no solo puede estar en juego el descenso, sino el alirón.

18. Valencia (descenso)

Cuidado porque, tal y como recuerda Pedro Martin, el Valencia es el 4º histórico de la Liga española, el Sevilla, también metido en la pomada, es el 6º y el Espanyol, el 7º, por lo que las palabras de Javier Aguirre cobran cada vez más valor: estamos viviendo un momento único en LaLiga.

Es la segunda vez en la historia que el Valencia está con el agua al cuello. La primera fue en la temporada 1982-83 y se salvó en un día histórico al ganar al Real Madrid y darle el título al Athletic. En aquel ‘sprint’ final desesperado, los ches tenían que lograr idénticos resultados que ahora y lo consiguieron: 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

17. Valladolid (a 2 del descenso)

“El camino solo es uno: jugar cada partido como si fuese una final, como si fuese el último, como si nos fuese, que nos va, la vida”, señala Pezzolano. “Cada balón dividido es una final. Los mejores equipos del mundo juegan cada partido al mismo nivel que juegan las finales. Debemos meternos todos en el camión y darle hacia delante”.

El Valladolid no tenía mala pinta con el simpático José Rojo ‘Pacheta’, un técnico tremendamente sensato, que, según muchos, demasiados, en Valladolid, estaba perfectamente dotado para salvar al equipo. Es más, los hay que piensan que si no lo salvaba Pacheta, no lo salvaría nadie. Y en eso están, no tiene muy buena pinta, no.

16. Almería (a 3 del descenso)

“Estamos muy, muy, muy vivos y llevamos todo el año demostrándolo”, señala Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, un ‘mister’ de gusto exquisito, que llegó a soñar con entrenar al Barça y cerca estuvo, desde luego. “Esto es cuestión de no perder, de dar pasitos y, para ello, el equipo ha de seguir luchando como lo está haciendo, con buen fútbol”.

“El fútbol es muy raro, todos los equipos trabajan muchísimo para conseguir sus objetivos, todos”, insiste Rubi, que se siente muy orgulloso, por ejemplo, de haber conseguir nueve goles de estrategia. “Ves, esas son las cosas raras del fútbol. Todos entrenamos esas jugadas, todos, y unos años no te sale ninguna y, ahora, salen muchas. Ahí puede estar la salvación, en un gol de corner, de falta….”.

15. Getafe (a 3 del descenso)

Quique Sánchez Flores, el técnico que, el pasado año, cogió al Getafe por amor, por cariño, por proximidad, por complicidad, ha recibido ahora, al menos momentáneamente, la recompensa de no ser despedido y la garantía de poder intentar, de nuevo, salvar al equipo del descenso y a fe que lo está consiguiendo.

“Hasta perder en San Sebastián, en un sitio donde no hubo pelea pues la Real tiene un equipazo y está jugando de lujo, llevábamos una racha excelente que nos alejo, poquito, cierto, del descenso. Pero esa racha demuestra que podemos salvarnos”, comenta Sánhez Flores, que nunca se ha engañado, ni a él ni a los suyos. “Sabíamos que nos podía pasar esto, llegar con el agua al cuello a las últimas 10 jornadas, pero sabremos jugar esas finales. Estamos listos para asumir y superar ese reto, ya verán”.

14. Cádiz (a 4 del descenso)

“Hemos superado ya la barrera psicológica de los 30 puntos que nos estaba costando tanto después de Getafe y Almería, con accidentes en los últimos segundos y, a partir de ahora, a seguir”, comenta el bueno, el señorial, el sincero Sergio González, otro superviviente del descenso.

“Nosotros vemos que tenemos una oportunidad, cosa que, hace unos meses, muchos no lo pensaban. No miramos a los demás porque sabemos que esto, salvarte, depende de ti. Si sales pensando en que los demás, fallando, te echen una mano, jamás lograrás tu objetivo, porque nunca jugarás para ganar. Y esto es fútbol. Te salvas con fútbol, no con suerte”, termina diciendo González.

"No puedes pensar que los demás te echen una mano. Salvarte depende de ti y depende de jugar bien a fútbol" Sergio González - Técnico del Cádiz

13. Sevilla (a 5 del descenso)

Casi lo nunca visto. Lo nunca imaginado. Lo sorprendente. Piensas en el Sevilla de las Europa League, en el Sevilla lujoso de Monchi, en el Sevilla que se codeaba con los mejores de Europa y lo ves ahora metido en la pelea por no bajar y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza.

Mendilibar, que empezó ganando, ya ha empezado a ponerse nervioso y eso no es buena cosa. En la última jornada, se desquicio y llamó tonto a En-Nesyri por sacarse la camiseta para celebrar su gol. “¿Pero ese chico es tonto o qué?, estábamos con 10 y quedaba todo el partido por delante. ¿Y si le enseñan la segunda amarilla?”

Y, no solo eso, Mendilibar se volvió loco con el VAR. “El VAR ha provocado un nuevo fútbol. Ahora los árbitros dejan seguir y es el VAR el que les corrige. Esto demuestra la escasa personalidad que tienen ahora los árbitros. Creo que el VAR les hace peores árbitros”.

¡Ojito! con esos comentarios estando en zona de descenso o casi.

12. Mallorca (a 7 del descenso)

El mexicano Javier Aguirre aún no ha renovado. Vaya. Después de un arranque de temporada espectacular, imprevisto, sólido, resultadista, sí, ¡pero es el ‘Mallorqueta, caray!, pareció que, camino de la salvación, caería enseguida la renovación. Y no ha ocurrido, no. Miau. Algo pasa o el dueño americano, que no viene nunca a Mallorca, quiere esperar.

“Yo estoy tranquilo y entiendo que lo más importante es sumar los suficientes puntos como para salvarse y eso aún no ha ocurrido. Estamos en el camino, sí, pero no ha ocurrido”, señala Aguirre, que muestra su sorpresa por el despido tanto de Pacheta, en el Valladolid, como Diego Martínez en el Espanyol.

“Son dos técnicos de probada calidad, pero así es nuestro trabajo. Cuando entramos en el campo se hace la noche y es un día menos. A todos nos llega ese momento siempre, segundo, pero es duro porque nadie puede decir que no trabajamos duro para impedir que nos ocurran estas situaciones”, indica el ‘Vasco’.

11. Girona (a 8 del descenso)

Sí, puede, tal vez, quién sabe, no hay duda de que alguien, algunos, muchos, demasiados, en la bella, eficaz, rica y deportiva Girona habrá pensado en lo difícil que es (todavía) salvarse. El recuerdo, insisto, de su último descenso les hace valorar, como un triunfo (que casi lo logran), el empate logrado, el pasado lunes, en el Camp Nou.

“Creo ciegamente en esta plantilla, en estos chicos, en estos profesionales, en este equipo y sé que vamos a sumar pronto los puntos suficientes como para no llegar a las últimas jornadas temerosos de que nos pase algo, porque el equipo está demostrando que puede ganar a cualquier y, cuando digo ‘cualquiera’, me refiero a los mejores de la Liga, sí”, señala Miguel Ángel Sánchez, conocido por todos como Míchel, que abandonó el ‘estadi’ con la camiseta de Busquets en su hombro “pues es un futbolista que me encanta”.

“Y hay otra cosa que me confirma lo que digo: este equipo cree en lo que hace, se prepara bien y, con la tremenda unión que hay con la afición, sigue al pie de la letra todo lo que prepara su equipo técnico. Y cuando un equipo cree a ciegas en lo que hace, los resultados salen y los puntos se suman. Si de algo estamos orgullosos es de quiénes somos y lo que hacemos”, concluye el técnico de Vallecas, encantado de ser un catalán más.