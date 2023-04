La historia de Germán está muy ligada al deporte en general, ha tocado todas las disciplinas habidas y por haber, desde fútbol, duatlones hasta el remo indoor, especialidad de la que hoy es bicampeón del mundo en dos categorías a sus 54 años.

Germán Rendo se ha convertido en doble campeón del mundo en 2.000 metros y 500 metros en la categoría LM50-54 en el pasado Mundial de Canadá. El remero decidió cambiar por completo su vida a los 33 años. Procedente de su país natal Uruguay, viajó hasta Balears para un futuro mejor. Concretamente llegó a Ibiza para ejercer de pintor, su trabajo desde la adolescencia. Además le surgió la oportunidad de jugar con la Peña Deportiva en Tercera División y, acompañado de un amigo, viajó a la isla pitiusa. Después de varios años en el club, Germán cambió de isla y viajó hasta Mallorca donde jugó en categorías regionales de varios equipos hasta que a los 45 años decidió colgar las botas. «Me hubiera gustado ser profesional del fútbol», señala.

Germán expresa que su verdadera pasión era el balón. «Haber sido campeón de remo indoor te enseña que nunca sabes dónde vas a tener suerte en la vida», afirma. Germán siempre ha tenido el deporte en su cabeza ya que para él la práctica deportiva es necesaria. «Si estoy dos o tres días sin ejercitarme, estoy mal conmigo mismo y se me nota», explica. Desde joven ha realizado duatlones y siempre que ha podido ha participado en diversas carreras de obstáculos como la Spartan Race.

No fue hasta finales de 2019 cuando empezó con el remo indoor. Gracias a su entrenador, con un grupo de amigos empezaron a interesarse por este deporte. Vieron que se celebraban competiciones nacionales y se apuntaron al campeonato nacional de 2020. Este deporte se practica sobre un ergómetro, una máquina de gimnasio que se usa para los entrenamientos de los remeros que finalmente se ha convertido en una disciplina distinta a lo que entendemos por remo.

Este deporte está a punto de convertirse en disciplina olímpica. El vertiginoso crecimiento ha acabado con las existencias de ergómetros, lo que llamó la atención del Comité Olímpico Internacional (COI), que durante la asamblea celebrada hace un año puso esta disciplina como ejemplo de lo que el organismo busca en los deportes virtuales cuando piensa en su posible incorporación a los Juegos Olímpicos. A diferencia de la mayoría de los deportes, el remo indoor no necesita que todos sus competidores se encuentren bajo el mismo recinto, de ahí su auge durante la pandemia.

«Sin este mecanismo informático yo no hubiera podido ser bicampeón del mundo», añade Rendo. Así muestra su agradecimiento a la empresa Concept2 y es que gracias a este sistema dentro de poco disfrutará de la medalla obtenida en el Mundial de Canadá. «Todavía no tengo las dos medallas de oro, espero recibirlas en breve», confiesa esperanzado Rendo. Concept2 ha creado un ergómetro con un sistema informático de cronometraje y resultados que permite estar presente junto a los demás competidores por Internet. «Desde casa he ganado contra otros que se encontraban en Canadá», apunta. Aun así, él siempre prefiere competir en el recinto ya que asegura que «la motivación que provoca estar con tus adversarios no es comparable a la de estar en el salón».