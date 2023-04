El present ja és passat, per J.M. Arbucias

El present ja és passat i el que importa és el futur, un futur immediat. Dissabte el Palma posà punt i final a una fase regular, una mica irregular, això sí, que ja és història, amb la derrota contra el C. B. Cornellà, un equip que també disputarà, com ho faran els de Son Moix, les eliminatòries d’ascens. La darrera jornada ha servit per confirmar que el Fibwi començarà el camí cap a la LEB Or amb l’avantatge de camp front el Damex UDEA Algeciras, que ha assolit la cinquena plaça de la Conferència Oest, amb 15 victòries i 11 derrotes. Mesos d’entrenaments, de partits, de feina que han conduit l’equip de Pau Tomàs a disputar uns play-offs pels que va ser dissenyat, uns play-offs que avaluaran de manera definitiva una temporada, esperem que acabi essent de transició, a la tercera categoria del bàsquet espanyol. El Tizona i el Prat, primers classificats a les seves respectives conferències –han demostrat ser els millors–, disposaran de dues oportunitats per ascendir. De l’enfrontament directe sorgirà el primer equip que l’any que ve serà d’or. El que perdi formarà part del grup d’aspirants a les dues places que restaran i que abastaran després de superar uns vuitens, uns quarts i unes semifinals, un camí llarg, on es troben els mallorquins.

El Fibwi Palma se medirá al Algeciras en el primer cruce por el ascenso a LEB Oro Encara que el tècnic llucmajorer ha volgut destacar l’aspecte positiu de la derrota – a les eliminatòries que començaran el proper cap de setmana, ens ha dit, s’enfrontaran a equips amb una idea de bàsquet semblant a la del Cornellà – objectivament s’ha de reconèixer que no és la situació ideal per iniciar el camí de l’ascens. Al partit li va faltar tensió esportiva –el peix estava tot venu – i només al darrer quart hi va haver un canvi de guió, que produí una dimensió extraesportiva innecessària. La baixa de Feliu, els pocs minuts de joc de Castillo i la no participació, una vegada més, de Raffington no van ajudar. El Cornellà va ser una busca dins l’ull del Palma. L’encert des de la línia del triple, el ritme de joc pausat, el domini del rebot a les dues pintures i els canvis defensius van ser entrebancs que els de Ciutat no van saber superar. El present –perdó, el passat–, el partit de dissabte contra el Cornellà. El futur, el conjunt d’Algesires... Comença una nova pel·lícula –perdó, la Pel·lícula–, que cal que sigui llarga, un llargmetratge, que necessita la implicació dels aficionats i que aspira a tenir un final feliç.