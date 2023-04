El vestuario del Palma Futsal ha hablado. Y lo ha hecho la persona con más autoridad para hacerlo, su capitán Carlos Barrón. Tras el silencio del vestuario tras la derrota frente al Barça en as semifinales de la Copa del Rey del pasado sábado en Antequera, hoy, durante el sorteo de la Champions, los protagonistas se han puesto frente a los micrófonos para hacer autocrítica y explicar cómo han sido las horas posteriores al varapalo del pasado fin de semana.

“Venimos de la Final Four en Antequera, donde no hicimos nuestro mejor partido, pero tenemos que pasar página”, ha arrancado Carlos Barrón su discurso: “Ahora hay que corregir esos errores que tuvimos y centrarnos en lo que nos viene. Obviamente, como cualquier matrimonio, en el Palma hay discusiones. Nosotros nos vemos todos los días y si no lo arreglamos rápidamente, el problema puede enquistarse. El primer día se hablaron las cosas y tampoco hay que darle muchas más vueltas. El vestuario está preparado para los próximos objetivos”, ha valorado el guardameta andaluz.

En ese misma línea se manifestó Antonio Vadillo, técnico del Palma, quien ha reconocido que, tras el encuentro frente a los catalanes “el vestuario se ha quedado muy tocado”: “Lo de Antequera nos tiene que servir para estar mucho más mentalizados. El vestuario está tocado porque son conscientes de que no se hizo un buen partido. El lunes tuvimos una reunión interna y el martes, ayer, entrenamos por la tarde. Lo que nos toca es corregir y mirarnos el ombligo. Ese tipo de partidos no nos lo podemos permitir. A nivel competitivo tenemos que ser mucho más agresivos e intensos y, a partir de ahí, mejorar y aprender. Ahora el sábado tenemos otra reválida contra el Barça en el Palau”.

Ya para acabar, José Tirado, director deportivo de la entidad verde pistacho, no ha querido echar más leña a la hoguera, y con un discurso mucho más calmado que el que protagonizó tras el encuentro de semifinales de la Copa, el calvianer ha exigido a sus jugadores máxima entrega: “Las declaraciones del otro día ahí están. El Mallorca Palma Futsal es capaz de todo, muchas veces de los mejor y otras de lo peor. Yo cada partido espero que mis jugadores compitan al 100% y demuestren el nivel que sé que tienen porque lo demuestran muchas veces. Evidentemente cuando mi equipo no compite al máximo nivel, no puedo estar feliz. Estoy seguro que mis jugadores darán el 110% porque con el 100% quizás no baste. Todos hemos hablado y somos conscientes de que somos un equipo que está preparado para competir a un nivel mucho más elevado que el que se vio en Antequera. Sabemos que el Palma puede dar más, pero eso no quiere decir que el Palma tenga que ganar, porque ganar es muy difícil, y más en la Champions con los rivales a los que nos medimos. Yo cuando acabe el partido me quiero sentir orgulloso de que mis chicos han dado el máximo nivel”.