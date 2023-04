Sal (J/80), Patakin (J/70), Stella (6 Metros), Mr. Nova (Dragon), Santina (ORC 1-3), Abracadabra (ORC 4-5) y Kyo V (A2) se proclamaron campeones del 52 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar de cruceros y monotipos que se disputó desde el viernes y hasta el domingo en el Real Club Náutico de Palma, con una participación de cerca de 60 equipos de diez nacionalidades.

El fuerte viento del noroeste fue el protagonista de la tercera y última jornada de competición con rachas de más de 25 nudos en la bahía de Palma. Por momentos, la intensidad era tal que las categorías 6 Metros y Dragon no pudieron navegar para no poner en riesgo a tripulaciones y embarcaciones. Los monotipos J/70 y J/80 completaron tres mangas barlovento/sotavento y los cruceros un recorrido costero.

El Sal certificó su victoria en clase J/80. La embarcación patroneada por Helena Alegre se mantuvo al frente de la general desde el primer día y supo dosificar su ventaja para llevarse el título en este 52 Trofeo Princesa Sofía. Segundo finalizó el británico Project Puffin de James Waugh, seguido por el alemán Jotajuega, de Gerhard Henssen.

En J/70 se vivió un bonito duelo entre el Hang Ten de Jorge Martínez Doreste y el Patakin de Luis Albert. Los canarios se adelantaron al imponerse en la primera prueba del día, pero fueron cuartos en la siguiente por un segundo puesto de su rival. Ambos equipos llegaron igualados a la novena y definitiva manga, en la que el Patakin supo jugar mejor sus cartas y logró el triunfo final. El podio de esta categoría lo completó el Tenaz de Pablo Garriga.

Los monotipos de las clases 6 Metros y Dragon no pudieron navegar por la fuerte intensidad del viento, por lo que la clasificación se cerró con los resultados de la jornada previa. Con cuatro pruebas completadas, el Stella de Violeta Álvarez se llevó el título en categoría 6 Metros y el MR. Nova de Jorge Forteza en Dragon.

Recorrido por la bahía

Los cruceros disputaron una regata costera en forma de zigzag con salida y llegada en la bahía de Palma. Tras tomar una boya de desmarque, la flota se dirigió hacia Illetas para poner luego rumbo a una boya situada frente a Can Pastillla y finalizar la prueba frente a la Catedral de Palma. En total, una distancia de entre 17 y 20 millas náuticas en función de eslora y categoría. Algunos veleros decidieron no tomar la salida debido al fuerte viento y otros no pudieron finalizar el recorrido. Ese fue el caso de los alemanes del Immac Fram, líderes de la clasificación de la clase ORC 1-3, que optaron por retirarse de la prueba abriendo la puerta al Santina de Thomas Rudewald para ganar la prueba de hoy y adjudicarse la victoria final.

El Abracadabra, con Mark Sadler a la caña, fue el mejor de la división ORC 4-5. En el podio le acompañaron el Mestral Fast de Jaime Morell, segundo, y el Tres Mares de María Campins, tercero. La categoría ORC A2 no registró cambios en la clasificación del día previo. El Kyo V de Ana Majada se llevó el triunfo final, seguido del Maribel de Antonio Arnau Ripoll y del Enero de Pedro Marí, ganador de la última prueba costera de este domingo. La sala Magna del Real Club Náutico de Palma acogió la entrega de premios a los ganadores de las categorías de cruceros y monotipos. El 52 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar pasa a partir de este lunes a modo olímpico: 984 equipos y 1.269 regatistas de 66 nacionalidades competirán por la gloria en diez categorías hasta el próximo sábado, 8 de abril.