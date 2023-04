Minuto 91. Aguirre no gana en el campo y pierde en la sala de prensa

Aguirre está nervioso. Y tiene motivos. El Mallorca de antes del Mundial al que todo le salía de cara ha pasado a mejor vida. Ahora toca sufrir, y lo que te rondaré morena. Aunque siga a seis puntos de las plazas de descenso, la trayectoria del equipo invita a pensar que el final del campeonato se va a hacer muy largo, entre otras cosas porque el colectivo está atascado, sin ideas y siempre expuesto a un error que acaba siendo decisivo. Porque esperar algo productivo en ataque es, ahora mismo, pedir peras al olmo. Sergio Herrera, guardameta de Osasuna, fue un espectador más, como antes lo fue el del Betis y tantos otros. A Muriqi hace tiempo que le han tomado la matrícula y, anulado el goleador, el juego ofensivo del equipo es un páramo en el que Kang no puede estar en todas las salsas.

La impotencia de Aguirre

queda patente en la sala de prensa, donde cada pregunta la ve formulada por un enemigo. Este diario le cuestionó por la pésima racha, con dos puntos de los últimos quince. De un entrenador de la experiencia y sabiduría del mexicano se espera un análisis mínimamente serio y riguroso de los motivos del bajón del equipo que él lidera. Pero no debía tener ganas de responder y no se le ocurrió otra cosa que decir «33 (puntos) de 81». Cierto, pero no era esto lo que se le preguntaba. Afronta el veterano técnico sus encuentros con la prensa como un engorro inevitable que intenta quitarse de encima diciendo lo menos posible. Habitualmente no tiene ganas de hablar, y menos después de otro partido para olvidar, espeso, aburrido, sin nada que llevarse a la boca como no sea el triste punto.

Un castigo más que dudoso

Es el que ha aplicado el Mallorca a un joven aficionado, Xisco Ribas, por «vídeos ofensivos en Tiktok». Seis meses de sanción al abonado por decir a los jugadores rivales «cara plátano, palo césped, cabeza peonza u ojo lubina». Sinceramente, la drástica medida parece del todo exagerada por parte del club. Los insultos, por llamarlo de alguna manera, no tienen ninguna gracia, pero de ahí a que conlleven un castigo de esta índole va un buen trecho. Si el listón está tan bajo, pocos van a ser los que se libren de sanción porque ¿a quién no se le ha escapado alguna vez algún comentario tonto contra algún jugador rival? A este paso llegará un momento en que habrá que ir a los estadios con un esparadrapo y que estos sean teatros antes que recintos deportivos al uso.

Las críticas de Tirado a los jugadores del Palma Futsal llegan varios años tarde, pero por algo se empieza

Al director deportivo y mandamás del Mallorca Palma Futsal, Jose Tirado, se le acabó la paciencia tras la goleada encajada ante el Barcelona (5-1) en las semifinales de la Copa del Rey. «Ni hemos competido ni nada, puede pasar, pero cuando es la vez 173 me frustra, es que me arrepiento de haber venido», dijo, más indignado que enfadado, Tirado. Son ya demasiadas las veces que el equipo no da la talla en los momentos importantes en los últimos años, con una decepción detrás de otra. Se clasifica el equipo para finales y fases finales de todas las competiciones, pero en el momento decisivo, en el que hay que dar algo más para levantar trofeos, los jugadores se encogen. Más vale tarde que nunca. La crítica de Tirado llega con retraso, pero por algo se empieza.