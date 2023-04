La meteorología complicó la jornada inaugural del 52 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar para las 597 embarcaciones olímpicas citadas en la bahía de Palma. A pesar de los numerosos intentos, sólo la clase iQFOiL Men pudo completar una prueba debido a la inestabilidad del viento provocada por los chubascos.

Los iQFOiL Men planearon sobre los foils para completar una de las cuatro pruebas que tenían en programa para estrenar sus casilleros. Con una meteorología muy complicada, el joven mallorquín Nacho Baltasar logró entrar quinto en su heat para situarse décimo tercero en una clasificación provisional que domina la potente flota francesa.

De regreso a tierra, el windsurfista español reconoció estar muy contento con su rendimiento: “La verdad es que todo se ha alineado a mi favor: he hecho lo que tenía que hacer en el momento adecuado". "Poco viento como el de hoy en la bahía de Palma me es favorable, porque todavía no estoy en mi peso ideal”, explicó Nacho Baltasar.

El resto de clases que competían en esta primera jornada (iQFOiL Women, 470 Mixed, ILCA 7 e ILCA 6) lo intentaron sin éxito. En ILCA 7, el grupo Amarillo sí que pudo terminar una prueba, pero la puntuación no subió al marcador porque los otros dos grupos no completaron la manga.

La windsurfista sevillana de iQFOiL Women, Pilar Lamadrid, explicó que no pudieron navegar con el mismo viento de la flota masculina: “Entró el viento de la tormenta que se esperaba para los chicos. Nosotras salimos por la tarde con la lluvia, y cuando el viento de la tormenta ya moría. Hemos visto un arcoíris muy bonito, pero no teníamos nada de viento. Después de esperar una hora en el agua, nos han mandado hacia tierra”.

En 470 Mixed, el Comité dio varias salidas con Embat, pero las pruebas no se pudieron terminar por la llegada del chubasco.

976 barcos en el mar mañana

La segunda jornada de competición convoca en el agua a todas las clases participantes. Además de los 470 Mixed, ILCA 6 y 7 e iQFOiL Men y Women, que seguirán compitiendo, regatearán los 49er y 49er FX, los Nacra 17 y los Formula Kite Women y Men. Los 976 barcos y casi 1.300 regatistas de 66 nacionalidades que compiten por el 52 Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar llenarán la bahía de Palma.

En el panorama nacional, todas las miradas estarán puestas en la pareja cántabro catalana formada por Diego Botín y Florian Trittel, vigentes campeones de Europa y subcampeones del mundo de 49er. En la categoría femenina, la gallega Támara Echegoyen y la mallorquina Paula Barceló se colgaron el bronce en el pasado Mundial y también tienen muchas opciones. Otra tripulación a seguir será la de Nacra 17 compuesta por Tara Pacheco y Andrés Barrio, sin olvidar a Gisela Pulido en Formula Kite Women.

De acuerdo con el Oficial Principal de Regata, Luky Serrano, la previsión meteorológica es similar a la del primer día, pero el Comité saldrá al agua con la intención de sumar parciales en todas las clases. Si el viento lo permite.

El 52 Trofeo S.A.R. Princesa Sofía Mallorca by Iberostar es la primera prueba puntuable para la Sailing World Cup 2023 y se celebra del 29 de marzo al 8 de abril bajo la organización conjunta del Club Nàutic S’Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa, el Real Club Náutico de Palma, la Real Federación Española de Vela y la Federación Balear de Vela, con el respaldo de World Sailing y las principales instituciones públicas baleares. Cuenta con la financiación de la Unión Europea Next Generation EU, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares.