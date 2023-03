Hoy se ha presentado en el nuevo Edifici Sa Sínia-Francisca Caldentey Roig la edición más especial y esperada de la historia del Triathlon de Portocolom, que este domingo cumple sus bodas de plata y se mantiene como el triatlón más antiguo de las Illes Balears. Esta prueba, que año tras año es el inicio de temporada no oficial de la temporada triatlética a nivel europeo, congregará en esta preciosa localidad de Felanitx (Mallorca) a más de 20 triatletas de élite que lucharán por la victoria, entre los que destacan los nombres del mallorquín Mario Mola, tricampeón del mundo y embajador oficial del Triathlon de Portocolom, en la distancia 55.5, y el regreso del cuatro veces campeón de la distancia 111, el belga Michael Van Cleven, que buscará su quinto triunfo ante el ganador del año pasado, el sueco Robert Kallin, o los locales Joan Nadal, Miguel Ángel Fidalgo y Miguel Fernández Miniño, entre otros.

Entre las féminas habrá una bonita competencia entre Caroline Livesey y Eloise du Luart, y el esperado regreso de la alemana Rebeca Robisch. En total, habrá 600 participantes de hasta 25 nacionalidades distintas entre las dos pruebas. El 40% del total son extranjeros, y las mujeres suponen un 20% de todos los inscritos.

A la rueda de prensa, que ha servido hoy de pistoletazo de salida a los actos especiales de este fin de semana para festejar el 25 aniversario, han acudido los triatletas profesionales Alejandro Santamaría, Michael Van Cleven y Caroline Livesey; así como los representantes institucionales Jaume Monserrat (alcalde de Felanitx), Miquel Pastor (director de la Fundació Mallorca Turisme), Damià Vallsdepadrinas (alcalde pedáneo de Portocolom), Joan Aznar (regidor d´Esports de Felanitx), Pere Antoni Mascaró (regidor de Turismo), Catalina Soler (primera teniente de alcalde de Felanitx), Climent Garau, (presidente del Club Náutic de Portocolom), Jaume Vicens (director de la carrera) e Ignasi Colom (presidente de la FETRIB).

Año tras año, el Triathlon de Portocolom ha sido valorado por los triatletas baleares como el mejor de la comunidad autónoma, y se disputa este domingo a partir de las 8h45, con la salida de la distancia 111, con sus 1.000 metros de natación, 100km de ciclismo y 10km de carrera a pie. A partir de las 11h es el turno de los participantes de la distancia 55.5 (500 metros de natación, 50 kilómetros de segmento ciclista y 5.000 metros de carrera a pie).

La natación será en la bahía de Portocolom entre veleros, aguas cristalinas y sin oleaje. El segmento ciclista se desarrollará en un circuito de 50km subiendo el mítico Puig de Sant Salvador y la carrera a pie volverá a llevar a los triatletas hasta el famoso faro de la localidad, que sólo se abre el día del evento para disfrute de los deportistas. La meta se ubica en pleno corazón del Club Náutic de Portocolom tras recorrer las calles de este precioso pueblo típicamente mediterráneo.

25 años de historia

En estos 25 años de historia de la prueba el felanitxer Jaume Vicens ha sido y es el alma mater de la prueba, pionero de este deporte en las Illes Balears y un apasionado visionario muy querido por todos. Sigue siendo el director de la prueba, desde el 19 de julio de 1998, cuando apenas 30 deportistas se lanzaron al agua en la primera edición. La prueba ha pasado por diferentes etapas, siempre en continua evolución y transformación, siempre organizada de forma casi artesanal y con mucho cariño, siendo esta la base de su éxito.

El Triatlón de Portocolom rememorará sus 25 años de trayectoria con una exposición conmemorativa de su historia en la zona de meta, y se han añadido algunas mejoras en el recorrido ciclista para aumentar la seguridad y comodidad de los participantes. La zona de post meta se traslada al pabellón municipal Toni Peña, y la expo y otros actos se trasladan al edificio municipal Sa Sínia-Francisca Caldentey Roig.

El sábado 1 de abril a partir de las 9h30 se celebrará el duatlón de menores de mayor participación de Baleares, el “TriKids”, en la misma zona que el Triathlon de Portocolom.

Mario Mola, embajador de lujo

Para celebrar el 25 aniversario el triatleta mallorquín más universal, el tricampeón del mundo Mario Mola, volverá a ser embajador de la prueba, como ya hiciera en 2022, cuando se llevó la victoria de manera incontestable en la distancia 55.5. Otro clásico en esta prueba, el mítico Alejandro Santamaría, volverá a competir en Portocolom (prueba que ha hecho en varias ocasiones, la última en 2012) y se convierte también en embajador.

El auténtico rey de Portocolom es Michael Van Cleven. El belga logró cuatro victorias consecutivas en la distancia 111 y vuelve a Mallorca para seguir haciendo historia en su competición favorita para enfrentarse al ganador del 2022 y que ostenta el actual récord de la prueba, el sueco Robert Kallin, que es el principal favorito de nuevo.

El listado de élite que acompañará a estos dos triatletas es muy potente de nuevo, con los baleares Joan Nadal, Miguel Ángel Fidalgo y Miguel Fernández Miniño entre otros, acompañados de triatletas pro internacionales como Jarmo Rissanen, Timothy Van Houtem, Niccolo Bombonati o Mark Livesey. La prueba femenina estará más emocionante que nunca. La baja de última hora de la suiza Emma Bilham, dejará una competición muy abierta a las británicas Caroline Livesey y Eloise Du Luart, la alemana Rebeca Robisch o la belga Alexandra Tondeur.

También tomará la salida el triatleta paraolímpico Alejandro Sánchez Palomero compitiendo en la distancia 55.5.

El Triatlón de Portocolom está organizado por Kumulus y el Club Triatló Portocolom, con el apoyo del Ayuntamiento de Felanitx y con el patrocinio de la Unión Europea Next GenerationEU, Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo, Plan de Recuperación, Transformación Resiliencia, la Agencia de Estrategia Turística del Govern de les Illes Balears (AETIB) y la Fundació Mallorca Turisme.