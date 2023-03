El técnico del Atlético Baleares, Jose Antonio García, Tato, ha dado importancia a los seis puntos conseguidos de manera consecutiva. “La verdad que cuando vienes de dos victorias y de no perder en los últimos cuatro encuentros encaras las próximas jornadas con más calma. Aunque los demás partidos sigan siendo todos una final”, ha dicho.

Respecto al partido contra los del ex azulgrana, Rafa Márquez, el de Palma ha destacado que será un partido complicado. “El Barça es un equipo en casa, y otro, muy diferente fuera. En su estadio suele dominar mucho más los partidos. Lleva un gran mes de marzo y al final jugamos ante un rival contra el que vamos a sufrir. Nos van a hacer correr mucho. Ellos se pueden poner por delante en cualquier momento”, aclara.

Sobre su estilo explica: “Soy un entrenador camaleónico, no me gusta ponerme etiquetas, la prensa me encaja con una manera de jugar, pero para mí, cada partido depende de muchos factores. Antes recibíamos muchas ocasiones de gol y nos costaba mucho reponernos cuando encajábamos. Estos últimos partidos el equipo se ha rehecho de marcadores en contra y estoy muy contento con el crecimiento del equipo”, ha remarcado.

"Quiero tenerlos a todos para que me sea difícil elegir el once inicial"

En cuanto al tema de la alineación, el técnico mallorquín ha expresado que le gusta que haya muchos futbolistas que puedan ser titulares. “Conmigo han jugado todos, los dos porteros, más todos los de campo. El futbolista se huele durante la semana, y yo también he sido jugador, cuando el míster te va dar la titularidad o no. Es cierto que cuando sabes que no jugarás de inicio, no das la misma intensidad que tus compañeros en el entrenamiento, inconscientemente bajas tu nivel, pero es una cosa que pasa en todas las categorías”, ha explicado.

Sobre las lesiones, Dioni tiene un problema en el tobillo.“ hoy no ha entrenado, pero confío que llegue al partido”, ha mencionado. Además, Forniés ha sido operado. Sobre el jugador, Tato ha reconocido que no sabe si llegará a final de temporada. “Quiero tenerlos a todos para que me sea difícil elegir el once inicial”, ha recalcado.