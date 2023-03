Javier Zaynoun, director del Trofeo Princesa Sofía by Iberostar: «Hay más nivel en el Sofía que en los Juegos Olímpicos»

Javier Zaynoun (Palma, 1980) suspira cuando recuerda lo que viene por delante. El director del Trofeo Princesa Sofía Iberostar y también gerente del Club Marítimo San Antonio de la Playa es una de las cabezas visibles de un evento gigantesco que llenará la Bahía de Palma de los mejores regatistas de vela olímpica del mundo desde el lunes y hasta el 8 de abril en una competición que llega a la 52 edición.

1.300 regatistas de 67 países en el Trofeo Princesa Sofía Iberostar es una barbaridad.

En 2023 hemos sobrepasado los registros que esperábamos pero, al ser año preolímpico, es normal que los regatistas quieran apuntarse. Hay muy pocos deportes o acontecimientos deportivos en Baleares que puedan llegar a semejantes números. A nivel mundial también hay escasos eventos de regatas que puedan tener estas cifras.

Había margen para crecer.

No teníamos ya más bahía para más participantes... La logística en tierra también la tenemos muy optimizada. Este año hemos tenido que ampliar a Ses Fontanelles por la maquinaria pesada y los motores de la Fórmula Kite, furgonetas y caravanas.

¿Cuánta gente mueven solo de personal de organización?

Entre el personal de la organización, de las regatas, clubes, prensa y gente que se contrata, estamos hablando de unas 450 personas. Estas son las que trabajan directamente en el evento, pero indirectamente hay muchas más contratando a empresas locales, desde un servicio de catering hasta un alquiler de baños portátiles.

El Real Club Náutico de Palma, el Club Nàutic s’Arenal y el Club Marítimo San Antonio de la Playa compiten deportivamente durante toda la temporada, pero en este evento son hermanos, ¿cómo lo llevan?

El Sofía ya de por sí te obliga a tener mucha comunicación entre los clubes organizadores. No solo el Sofía, prácticamente colaboramos todo el año juntos, entrenamos incluso a la vez. Al ser tan poca la distancia nos ayudamos cuando vienen importantes eventos como la Copa del Rey.

Incluso nos prestamos materiales en cualquier acontecimiento, la colaboración a nivel deportivo es máxima. Los tres clubes queremos lo mismo, que es subir el nivel en Baleares. Si no tienes un buen ‘sparring’ al lado, tú tampoco puedes mejorar. Algún día se clasifica mi regatista y otro día el de otro club, pero al vivir tan cerca la relación es estupenda, respetando siempre el punto de competición.

¿Cómo lo hacen para organizarse?

Afortunadamente contamos con gente con experiencia en este tipo de regatas, y a base de años de gestionar y poner recursos de los tres clubes que organizamos la regata, nos volcamos en este trabajo. Cada uno trabaja en su sede, pero nos reunimos a partir de octubre para preparar la regata en marzo. Ya en enero nos reunimos cada semana.

¿Tiene calculado el impacto económico que deja el Sofía?

Es una cuestión que nos gustaría medir, pero ahora mismo no sabemos la cifra exacta. Solo de reserva de hoteles, restaurantes, servicios directos e indirectos y lo que dejan en ventas los regatistas y sus familiares en la isla, se entiende que el número es bastante significativo.

¿Cuál es su presupuesto?

Ronda los 400.000 euros, es mucho más bajo de lo que la gente piensa. Somos un acontecimiento que optimiza los recursos propios que tenemos, gracias también a los patrocinadores y dinero de los ayuntamientos.

¿Tienen beneficios?

No ganamos dinero, al contrario, porque incluso nos genera pérdidas a los clubes implicados. Tienes que bloquear los amarres del club porque podrías alquilarlos o venderlos a particulares y no podemos. Nosotros somos clubes deportivos y creo que ahí está la clave. Eso no podemos olvidarlo. Nuestra misión es dar facilidades al deporte de vela a todos los niveles y esta es una de las regatas más importantes del mundo.

¿Están contentos con las instituciones y el apoyo de los patrocinadores?

El Ayuntamiento de Palma colabora con nosotros y el Govern también nos aporta subvenciones y las ayudas para acontecimientos deportivos que se ponen en marcha con los fondos ‘Next Generation’. Pero el grueso de nuestro presupuesto sale de las inscripciones y con Iberostar como patrocinador principal, con el que volvemos a contar. Es un activo muy importante porque nos ha dado una perspectiva a vista de dos años, hasta París 2024, lo que es un periodo lógico. No es lo mismo luchar cada año por conseguir patrocinadores que poder contar con ellos y trabajar para una mejor sostenibilidad.

¿Se notan los nervios de los regatistas en un año preolímpico?

No voy a decirte que todo el mundo lleva el cuchillo entre los dientes, pero sí. Es la primera prueba de la temporada, donde todo el mundo ve el proceso de cada grupo en pretemporada, quién ha hecho cambios, quién ha cambiado materiales y se miden los estados de forma. El Sofía dura una semana, tiempo suficiente para saber dónde se encuentra cada equipo a nivel deportivo.

Incluso hay voces que defienden que hay más nivel en el Sofía que en unos Juegos Olímpicos, ¿está de acuerdo?

Sí, es que es así. Hay más nivel en el Sofía que en los Juegos Olímpicos. Hay que pensar que en esta regata están todos los que ganarán el pasaporte olímpico de sus respectivos países. Por ejemplo, puede haber dos regatistas de un mismo país que tengan un nivel similar y de ahí que alguno se quede fuera de los Juegos. Y en el Sofía tenemos toda esta calidad junta.

Estas semanas está mirando toda la vela mundial a Mallorca.

Es que no pueden mirar a otra parte, todo el mundo está aquí.

¿Por qué le gusta tanto la Bahía de Palma a la elite internacional?

Tiene unas condiciones idóneas para la vela. Los vientos de aquí son bastante estables y benefician a este deporte. El noventa por ciento de los días se puede navegar y, cuando entramos en mayo, es una garantía de éxito.

Las mangas de Fórmula Kite e IQFoil, que serán olímpicas en París 2024, serán más cortas al paso de una hora a doce o quince minutos ¿Por qué?

Son formatos nuevos en los que la velocidad es lo más destacado. Son más pruebas, más cortas y de más intensidad. Son regatas con salidas muy rápidas y con estrategias completamente diferentes a las que tendrías con un 420. Y es precisamente la velocidad lo que nos ha llevado a adaptarnos a este nuevo formato.

No deben ir sobrados de espacio en la Bahía de Palma.

Ahora mismo tenemos ocho campos de regata, es una barbaridad. Colocas ocho campos de regata en la carta naútica y no nos sobra mucho más espacio. Hay que plantearse distintos escenarios porque puede aparecer un viento que se te puede girar y los barcos se tienen que mover de lado. Entonces cada uno tiene su tiempo. Hay que tener un cierto margen de seguridad para que no se molesten entre ellos. Es muy complejo organizarlo. No estamos en un campo de fútbol o de atletismo, las conexiones y, sobre todo, las comunicaciones no son las mismas que en tierra.

Las clases mixtas como el Nacra 17 y el 470 son una tendencia que va más.

Sí, de momento existen estas dos clases internacionales y veremos hacia dónde pueden evolucionar o si se puede ampliar el abanico de categorías mixtas.

Hay más de treinta regatistas de Baleares en el Sofía.

Navegar con gente de este nivel, que son grandes referentes a nivel mundial, es muy bueno para ellos. Intentamos meter regatistas que tengan un cierto nivel, que hayan estado en ránkings y que hayan competido en campeonatos nacionales. Para los que aspiran a llegar a ese nivel el Sofía es una oportunidad perfecta y también lo es para nuestros propios técnicos. Salen al mar, ven cómo entrenan otros equipos, qué entrenamientos realizan, charlan con otros entrenadores y comparten información, por lo que adquieren nuevos conocimientos tanto los técnicos como otros deportistas.