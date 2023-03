José Tirado tiene claro que el Barcelona, rival de este sábado en las semifinales de la Copa del Rey que se disputará en Antequera (14:30 horas/Teledeporte), tiene más urgencias que el Palma Futsal al haberse quedado fuera de la Champions y solo haber llegado a semifinales de la Copa de España. «Creo que se juntan nuestra ilusión y su obligación. Para ellos, estar fuera de Europa ha sido un mazado, son un equipo hecho para ganar todos los títulos y esta Copa del Rey se convierte en una obligación. Para nosotros es soñar con estar en una final y ganar nuestro primer título. Pero somos dos equipos hechos para competir, salvando las distancias, por todo», comentó el director general del conjunto mallorquín.

El calvianer no quiso elevar las obligaciones de su equipo. «Jugamos contra el que probablemente sea el mejor equipo del mundo y no podemos pretender ganar un título sin jugar contra los mejores. Si el sábado el Barça hace un partidazo y nosotros también, no ganaremos porque es un equipo con un potencial mucho mayor y dependemos de hacer un gran partido y que ellos estén a su sesenta por ciento. Nuestra presión es que acabe el partido y sentirnos orgullosos que hemos dado el máximo posible. Soy el primero que quiero ganar títulos, ojalá este año ganemos la Liga, la Copa y la Champions. Puede que no ganemos nada, pero estamos hechos para intentar pelear por todo», resaltó convencido.

El dirigente aseguró que tiene «buenas sensaciones» de cara al fin de semana: «Estoy feliz porque tenemos que darle valor estar en otra semifinal de otra gran competición. Hemos conseguido convertir en rutina estar en estos eventos, pero si tiramos para atrás es algo increíble. Estamos a un paso de volver a jugar otra final y desde fuera, siempre intento tener confianza absoluta, no porque la quiera tener, porque la veo y me la transmiten».

Tirado lamentó la ausencia del técnico Antonio Vadillo, que cumplirá su cuarto y último encuentro de sanción. «Será un partido igualado y me sabe mal que no esté. Veremos cómo influirá. Creo que la plantilla, sobre todo en estos dos últimos partidos sin el entrenador, han dado un paso adelante porque son conscientes que tienen que dar un poquito más y deben saber gestionarlo», destacó. "Para nosotros, nuestra final es el sábado, creo que es un día bonito para el club y su historia y algún día nos puede tocar. Viajaremos a Antequera con la ilusión de volver a soñar seis años después de lo que fue Sevilla. Siempre he pensado que la Copa del Rey fue algo especial para el club, hubo un antes y un después», se explayó.