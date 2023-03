Antonio Vadillo transmite confianza. El entrenador del Mallorca Palma Futsal aseguró este miércoles que sus pupilos «llegan muy bien, sobre todo anímicamente», a la semifinal de la Copa del Rey que jugarán este sábado ante el Barça en Antequera (14:30 horas/Teledeporte). «Cada vez estamos más preparados para afrontar este tipo de situaciones y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido y, si lo conseguimos, tenemos muchas posibilidades de ganar», aseguró en Son Moix.

El preparador jerezano, que no podrá contar con Gordillo y tiene la duda de Moslem, no quiere ni pensar en una posible final, que sería ante el ganador del Jimbee Cartagena y el Peñíscola. «En un torneo de cuatro equipos puede pasar cualquier cosa y no hay favoritos. Nosotros debemos centrarnos en ganar al Barça», destacó antes de incidir en la importancia de llegar animado a esta ‘Final Four’. «Estamos muy cerca del Barça en Liga y hemos aumentado la distancia con nuestros perseguidores. Venimos de cosechar dos victorias holgadas y en general llegamos bien», reiteró.

Vadillo desconfía de un rival al que ya le ha ganado en la Liga y que llega herido tras quedar fuera de la Champions y caer en semifinales de la Copa de España. «Es un equipo que está super acostumbrado a jugar este tipo de partidos, a estar siempre sobre el alambre e incluso rinden mejor cuando están bajo presión».

El andaluz lamentó que el castigo de cuatro partidos, que cumplirá este sábado, le impedirá estar en el banquillo del Pabellón Fernando Argüelles de Antequera y no podrá enviar ningún mensaje desde fuera. «Intentamos llevar el plan de partido lo más ajustado posible, plantearnos varios escenarios, pero en un deporte como el nuestro y en una competición como esta hay que tomar decisiones en cada momento. A partir de allí, esa responsabilidad, y totalmente consensuada, es para Joan Llompart -preparador físico- porque es el que está allí. Hay que respetarla y seguir en la misma dirección», dijo.

Vadillo, que se felicitó por la presencia de unos doscientos aficionados del Palma Futsal en las gradas del polideportivo, esbozó una sonrisa cuando fue preguntado por la posibilidad de llegar a la tanda de penaltis, tal y como sucedió, sin ninguna fortuna, en la Copa de España ante el Jaén. «Alguna vez tendremos que cambiar la dinámica. Vamos a cambiar alguna cosilla y hay matices que debemos mejorar porque estamos fallando el primer penalti en estas últimas seis o siete tandas», comentó resignado.

Por su parte, el capitán Carlos Barrón tiene clara la receta para ganar. «Va a ser un partido disputado en el que tendremos que evitar los errores, estar centrados y confiar mucho en los aspectos importantes del juego», destacó.