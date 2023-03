Rafael Nadal no ha confirmado esta tarde su presencia en el Masters 1.000 de Montecarlo, primer torneo de la temporada europea de tierra que comienza el próximo 9 de abril. Momentos antes de dar inicio la gala de los I Premios Fundación Rafa Nadal, que se celebra en Es Baluard de Palma, el tenista señaló: "Sigo mi rumbo, aún no sé cuándo volveré, estoy en una fase de incrementar el trabajo, y si lo supiera lo diría, pero no lo sé". De esta manera desmiente el comunicado que el director del torneo de Montecarlo, David Massey, emitió el pasado 16 de marzo en el que confirmaba la presencia del campeón de Manacor en el torneo monegasco, en el que aspiraría, en caso de participar, a su duodécimo entorchado.

"No sé quién saca esta información", ha añadido Nadal, "si fuese cierta la confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer, las cosas se van viendo día a día. Si digo una cosa que luego no cumplo, prefiero decir las cosas cuando las sepa realmente y en este momento no es cierto", subrayó el mallorquín. "Sigo mi rumbo, las cosas se van viendo día a día, si supiera cuándo volveré lo diría", afirma el tenista Horas antes, el tío y exentrenador del tenista, Toni Nadal, en un acto con motivo del Mallorca Championships, torneo del que es director, ha dicho que ve a su sobrino "preparado para ganar en Montecarlo, pero también en Barcelona, Madrid, Roma y esperemos que en Roland Garros", dando por hecho que jugará en esta primera cita. Nadal está inactivo desde el pasado 18 de enero, cuando, en el octavo juego del segundo set de su partido de segunda ronda ´del Abierto de Australia ante el norteamericano Mackenzie McDonald, se lesionó en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. El campeón de 22 grandes acabó perdiendo el partido en tres sets. Era el tercer Grand Slam consecutivo que abandonaba, con rotura del abdominal en Wimbledon y US Open. En 2018 en Australia, el psoas ilíaco -engranaje entre la pierna y la cadera, un potente músculo propulsor que sirve para flexionar la cadera y levantar la pierna. Se emplea en acciones tan cotidianas como subir unas escaleras- le aparta en el quinto set de cuartos de final ante Marin Cilic. Fue una lesión de grado 1 en el costado derecho. En 2014, se lesiona la espalda en el precalentamiento de la final ante Stan Wawrinka. "El vaso está llenándose y en algún momento el agua puede salir fuera. Estoy cansado, triste y decepcionado", dijo apesadumbrado en rueda de prensa. De marzo a septiembre de 2022 sufrió una fisura costal en Indian Wells, se resintió del pie en Roma, ganó Roland Garros infiltrado en su pie izquierdo y se rompió el abdominal en Wimbledon y US Open. Al día siguiente, la resonancia magnética a la que se sometió en Melbourne detectó una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. El pronóstico era de entre seis y ocho semanas de baja, con reposo deportivo y tratamientos de fisioterapia antiinflamatoria. Nadal lleva varias semanas entrenando en la pista de tierra de su academia y va incrementando la carga de trabajo. Aunque no está ni mucho menos descartado que juegue en Montecarlo, sus palabras de esta tarde abren todas las dudas sobre su presencia. En los próximos días se saldrá de dudas.