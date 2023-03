Ser parte de algo grande, verlo nacer, ayudarlo a convertirse en un gigante, asistir desde el origen a un posible cambio de paradigma en lo más trascendental de lo menos importante: el fútbol. No gana dinero con ello. A sus 43 años, juega dos partidos casi seguidos a más de 500 kilómetros de distancia uno del otro, el primero en Tercera RFEF, con el Torrellano, de Alicante, y segundo con El Barrio, en la Kings League, la competición creada por Gerard Piqué junto a celebridades mundiales como Ibai Llanos y el Kun Agüero.

José Juan, figura icónica en las historias más exitosas del Elche y el Alcoyano, héroe de noches coperas históricas y líder en ascensos inolvidables, levantó el domingo el trofeo de campeón, el primer título en la historia de una competición que no se pone límites. Lo hizo con más de 90.000 personas jaleándole a él y a sus compañeros en el Camp Nou, y con más de dos millones de espectadores enganchados a la tele, según la organización.

Fue la tercera mejor entrada del estadio culé esta temporada después del Clásico de Liga (95.745) y la despedida como blaugrana en partido oficial del propio creador de la Kings League (92.605). Así de grande es un evento que empezó sonando a delirio de amiguetes cuando se propuso su fundación y ya es un acto deportivo planetario capaz de mantener pegadas al asiento o a la pantalla a varias generaciones de hinchas más de siete horas seguidas... puro espectáculo.

"Está siendo una experiencia maravillosa, increíble, y tengo que darle gracias eternas al Torrellano por permitirme vivirla", recalca el veterano guardameta que apeó con sus paradas al Real Madrid del torneo del KO. Compatibiliza las dos competiciones a pesar de que las jornadas coinciden. "De momento, puedo hacerlo. Solo me he perdido dos encuentros con El Barrio. Si juego con el Torrellano el sábado, el domingo me voy a Barcelona, y en función de la hora, viajo en mi coche, en tren o en avión", revela José Juan.

Los 12 equipos que integran la Liga de Piqué disputan sus encuentros los domingos en la Ciudad Condal, entre las 16 y las 21 horas. Partidos de Fútbol 7 –con algunas modificaciones en el reglamento en favor del espectáculo– que se dividen en dos tiempos de 20 minutos. Nunca hay empates. Se rompen con tandas de penaltis.

"No se cobra nada, de momento. Te pagan el desplazamiento para que no te cueste, pero aún no es una salida profesional, aunque al ritmo que está creciendo, seguro que ese momento llegará", pronostica. José Juan llegó a la Kings League casi por azar. Cuando se enteró de su creación, contactó con Adri Contreras, un creador de contenido audiovisual con cerca de 4 millones de seguidores en TikTok.

Él es el presidente de El Barrio. "Tenía su número de teléfono de los tiempos de las eliminatorias con el Real Madrid porque él trabajaba en 'El Chiringuito'. Le escribí un mensaje de guasa, sin pretensiones. Le dije, si necesitas un portero, aquí tenía uno. Se lo escribí con emojis de risa porque daba por hecho que se lo tomaría a broma. Pero no. Me respondió: ¿En serio? Y le dije que si mi club me daba permiso, jugaría con ellos". Así fue. Él ocupa el puesto asignado al que denominan en el reglamento 'Jugador Número 11', que es el diferencial, el hombre franquicia. Acabaron octavos la fase regular (11 partidos) y se enfrentaron en el 'play-off' al Ultimate Móstoles del archiconocido DjMaRiiO, que no había perdido ninguna semana.

Les pasaron por encima. Y después, a todos los demás, hasta ganar una Final a Cuatro con José Juan Figueiras como valor infranqueable en la portería. "El juego es diferente, todo pasa muy rápido. Tienes que estar muy concentrado porque pueden lanzarte desde casi cualquier parte", detalla el guardameta del Torrellano, que este fin de semana regresa a su club para medirse con el filial del Hércules.

"Tengo claro que mi prioridad es el ascenso a Segunda RFEF, pero si me lo permiten, mi intención es continuar defendiendo los dos escudos con toda mi ilusión", reconoce el cancerbero vigués. De momento, el conjunto ilicitano es sexto, a cuatro puntos del quinto, el que delimita la promoción. Aún restan 4 jornadas para lograr clasificarse para el 'play-off', que puede coincidir con el comienzo del segundo envite de la Kings League (al que llaman Split 2, el equivalente al Torneo Clausura argentino).

"Ahora quiero disfrutar lo que hemos conseguido e ir paso a paso antes de tomar decisiones. Sé cuál es mi prioridad, pero tengo que reconocer que jugar delante de tantísimo público es alucinante. Cuando sales a calentar, te emocionas. Es la primera vez en mi vida que lo experimento y eso me lo llevo para siempre. Luego, cuando empiezas a jugar, te centras en tu tarea y te olvidas porque si no lo haces, fallas", confiesa.

"A mi edad, se disfruta todo al máximo, cada segundo, y eso es lo que hago. No sé cuánto más fútbol me queda, pero mientras siga con esta ilusión y el cuerpo me aguante, no lo pienso dejar", reitera José Juan, que vivió su 'coronación' en la Kings League con su esposa y sus dos hijos en la grada del Camp Nou, asistiendo, con él como centro, a un hito para la historia del fútbol moderno.

"No da tiempo a aburrirse. Todo sucede muy deprisa. Llegamos al estadio a las dos de la tarde y entramos en el hotel a la una de la madrugada y casi ni nos dimos cuenta. Que nadie se tome a broma este espectáculo, ha venido para quedarse y va muy en serio"», avisa.