Mateo Retegui es el delantero del Club Atlético Tigre, en el que es el actual líder de la lista de goleadores en la Primera División de Argentina con 6 goles. Nacido en la localidad argentina de San Fernando, a sus 23 años puede presumir de haber pasado por River Plate, el equipo de su corazón, y por Boca Júniors, con el que debutó en Primera en 2018 sustituyendo a Carlos Tévez. En 2019 salió de la Casa Amarrilla cedido a Estudiantes de la Plata, donde ofreció un buen rendimiento marcando goles con el Pincha, sobre todo tras la llegada de Gaby Milito. En 2020 se marchó a Talleres de Córdoba y desde febrero de 2022 es el delantero titular de Tigre, sumando 29 goles en 46 partidos hasta ahora.

Predestinado a jugar al hockey hierba

Retegui comenzó jugando al hockey sobre hierba, como no podía ser de otra forma. Su padre Carlos 'Chapa' Retegui es una institución de este deporte en Argentina, ya que fue jugador de la Selección durante 17 años, disputó tres Juegos Olímpicos y fue tres veces campeón Panamericano, aunque el cénit al colgarse la plata en Londres 2012 con la selección femenina y el oro en Río 2016 como seleccionador masculino. Su madre, María de la Paz Grandoli, fue internacional en el mismo deporte con las Leonas ganando el primer Mundial júnior que se jugó, y su hermana Micalea fue plata en los Juegos de Tokio 2020 en el mismo deporte. Carlos estaba predestinado a dedicarse al hockey y llegó a jugador partidos con la selección juvenil argentina, pero el fútbol le tiró más.

Mateo tiene pasaporte italiano ya que su abuelo materno Angelo Dimarco es de origen siciliano, concretamente de Canicattì, en la provincia de Agrigento. De hecho, Mateo estuvo en Italia en 2006, cuando su padre vivía en Cerdeña en 2006, entrenando al Suelli Cagliari. Esa coartada le ha permitido a Alberto Mancini convocarle para los partidos de esta ventana de clasificación de la próxima Eurocopa. Una llamada muy criticado en Italia, porque el joven no habla italiano y ni siquiera se sabe el himno italiano, como quedó demostrado en los partidos ante Inglaterra y Malta. Circunstancia que ha generado muchas críticas en las redes sociales. Retegui es el 24º futbolista argentino que se enfunda la azzurra, una lista en la que figuran recientemente nombres como los de Mauro Camoranesi, Cristian Ledesma, Daniel Osvaldo, Gabriel Paletta, Ezequiel Schelotto o Franco Vázquez.

'Chapita' Retegui estaba en la lista de Scaloni, pero el seleccionador argentino fue claro al respecto: "Espero que a Retegui le vaya bien con Italia- advirtió tras conocer su convocatoria-. No puedo decirle que no vaya porque a lo mejor puedo convocarle con Argentina. ¿Y si después no lo hago? Le corto la carrera y no estaba convencido de que tuviese un hueco acá. En el futuro veremos si acerté o no".

El don del gol

Por su parte, Mancini tiene muy claro los motivos de su apuesta: "Mateo es un goleador. Tiene la cualidad de marcar y eso no es poco. Todavía debe aprender muchas cosas porque acaba de llegar a un fútbol nuevo, con compañeros nuevos. Pero el don del gol y esa es una calidad muy importante". Discurso que respaldó el propio Retegui marcando el único gol de Italia ante Inglaterra en la derrota en Nápoles (1-2), donde debutó el pasado jueves, y repitiendo en el triunfo en Malta (0-2) para abrir el marcador. Retegui se suma así a la reducida lista de jugadores que marcaron en sus dos primeros partidos con Italia: Giorgio Chinaglia (1972), Enrico Chiesa (1996) y Riccardo Orsolini (2020).

Retegui ha comenzado la temporada en Argentina de forma brillante, anotando seis de los 11 goles que ha anotado Tigre en las ocho jornadas de esta primera fase del campeonato. Algo que ha despertado el interés de equipos como el Atlético de Madrid, donde Diego Pablo Simeone y Andrea Berta le siguen de cerca. Un ariete trabajador y agresivo, muy del perfil de jugador que le gusta al Cholo, que maneja con solvencia su 1,86 con velocidad y tiene un gran juego aéreo. Su padre, que trabaja habitualmente con Carlos Tévez, le califica como "un delantero parecido a Haaland. Siempre le han gustado delanteros potentes y técnicos como Vieri, Van Basten o Batistuta. Ahora se fija en Ibrahimovic y Haaland. Es ambidiestro y muy potente de cabeza. Antes, de chico, jugaba de volante, de centrocampista por delante de la defensa, pero en Boca lo pasaron a jugar arriba y ya ha crecido en esa posición".

El Atlético, el Inter, la Lazio...

El Atlético no es el único que ha puesto sus ojos en Retegui. Lazio e Inter, tras su explosión con Italia, ya sondean su posible fichaje. Su ficha es propiedad de Boca Júniors, pero Tigre, donde está cedido, tiene una cláusula según la cual puede ejercer una opción de compra del 50% del pase pagando 2,3 millones de dólares. El precio de partida del jugador, antes de la convocatoria con Italia y sus dos goles, rondaba los 10 millones de euros. Ahora parece haberse disparado y ya se habla de algo más de veinte.