El entrenador del Atlético Baleares, José Antonio García, Tato, ha dicho en rueda de prensa que da igual el rival que tengan desde ahora hasta final de temporada. “Estén en la posición que estén los equipos, en estas últimas diez jornadas hay que intentar ganarlo todo. Esta semana nos enfrentamos al Bilbao Athletic, pero la semana que viene será otro. Nuestra motivación no puede depender del puesto que ocupe cada equipo”, ha recalcado el técnico. Este domingo el rival será el farolillo rojo de la categoría, el Bilbao Athletic. El equipo entrenado por Álex Pallarés es último en el Grupo Segundo de la Primera Federación Española con tan sólo 22 puntos a diez de la salvación, tan sólo han ganado cuatro partidos de las 28 jornadas que llevan de campeonato. Los vascos llevan siete jornadas sin conocer la victoria.

El técnico balear ha manifestado su alegría con el partido de la semana pasada. “Necesitábamos un partido como el del domingo”, ha resaltado. El mallorquín ha dado valor al esfuerzo que hicieron los jugadores tras reponerse dos veces de un marcador en contra para finalmente conseguir la victoria.

Además Tato ha explicado que aunque se ganó la anterior jornada, hubo cosas que no se hicieron bien. “Cuando ganas un partido le das más valor a lo importante que son los tres puntos, aún así, sería un error si valoramos el partido sólo por el resultado”, ha añadido.

En cuanto a la presión que tienen los jugadores, Tato ha dicho: “Estos chicos se juegan su futuro y se juegan el pan de sus familias. La presión claro que es alta. Presión siempre hay porque nos estamos jugando la vida. Al final los medios de comunicación y el interés de todos es que el Atlético Baleares esté como mínimo en Primera Federación”, ha respondido Tato.

También ha querido mandar un mensaje a la afición para que acuda al estadio a apoyar a su equipo. “Necesitamos que venga gente, el otro día no hubo la misma entrada que contra el Amorebieta pero me quedo con el apoyo que tuvimos. No escuché ni reproches ni pitos hacia el equipo o hacia mi. Hacia mi obviamente los puede haber, esto me puede afectar más o menos, pero los que juegan allí son ellos. Les pido a todos los que vengan, que crean porque los jugadores les están trasmitiendo que se quieren salvar. Ellos corren y se lo dejan todo en el campo”, ha asegurado.

Con respecto a la plantilla, Tato ha mencionado que los jugadores Iñaki Olartua y Marc Baró han entrenado al margen por unas sobrecargas musculares. Esta jornada el conjunto blanquiazul no podrá contar con Damián Petcoff ya que vio la quinta amarilla ante el Club Atlético Osasuna B y estará sancionado. Además del argentino, por baja médica tampoco estarán Pastrana y Forniés, ni Josep Jaume que ha sido intervenido con éxito de la operación de ligamentos de su rodilla derecha. Aún así, el técnico ha expresado que, como siempre, irán a muerte con los que tengan.