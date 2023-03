Los mejores triatletas de España se entrenan en Mallorca. La Federació de Triatló de les Illes Balears (FETRIB) presentó este jueves al grupo de alto de rendimiento que la Federación Española ha instalado en la isla, con la presencia del calvianer Mario Mola, triple campeón del mundo en 2016, 2017 y 2018.

El grupo de trabajo está dirigido por Jordi Garcia, subcampeón de España de triatlón en 2022 y está formado por Antonio Serrat, séptimo en el Campeonato del Mundo el año pasado, así como también Sergio Baxter, ganador de la Copa del Mundo de Pontevedra. Alberto González, segundo en la Copa del Mundo de Myazaki y Ángel Sánchez, campeón de España sub-23, son los otros deportistas que acompañan a Mola en el día a día para preparar la temporada.

Todos ellos acudieron a un acto celebrado en el Centre de Tecnificació de les Illes Balears y al que asistieron el presidente de la FETRIB, Ignasi Colom, y el director general d’Esports del Govern, Carles Gonyalons. También estuvieron presentes los deportistas que practican y estudian semanalmente en el recinto.

Este grupo de entrenamiento, coordinado desde la Federación española de Triatlón (FETRI), lleva desde septiembre en la isla y se quedará hasta el 30 de abril, ya que después se desplazará a Banyoles, en Girona, para seguir con su puesta a punto. Jordi Garcia dejó claro que Mallorca tiene todo lo que necesitan los triatletas para ponerse en forma. «A veces no valoramos lo que tenemos en casa y nos vamos fuera pensando que todo será mejor», destacó. De hecho, aseguró que algunos de los motivos que les convencieron a crear este grupo de entrenamiento fue precisamente porque las instalaciones están «mucho mejor» que en otros sitios. «Si gente alrededor del mundo opta por venir aquí, por qué nosotros tenemos que irnos a entrenar fuera, vamos a aprovecharlo», resaltó el director del grupo.

Por su parte, Mario Mola confesó que después de dos años sin competir al máximo nivel está con ganas de afrontar la nueva temporada. «Durante los últimos diez años han sido pocas las semanas que he podido disfrutar de la familia. En cambio, ahora, entrenar con el grupo es mucho más gratificante para todos», apuntó visiblemente satisfecho.

Más allá de la última medalla de bronce obtenida la semana pasada en el Campeonato de Europa de Duatlón celebrado en Italia, el balear insistió en el secreto para estar en la elite de este deporte. «La constancia es lo que da los verdaderos objetivos», dijo a este diario. El primero de ellos en 2023 será el Campeonato de Europa que se disputará en Madrid en junio. «El reto más importante que tendré este año será estar en la prueba test de los Juegos Olímpicos que se realizará en París en agosto», desveló. Además Mola se felicitó porque la última prueba del Mundial será en Pontevedra, por lo que tendrá que viajar algo menos que en otras temporadas.

«En otros lugares no hay ni la mitad de respeto que aquí para los triatletas y ciclistas»

Además, el triatleta sacó pechó por las condiciones que reúne la isla para entrenarse. «Mallorca ha sido históricamente un gran feudo ciclista por la cantidad de carreteras espectaculares que conserva, por el clima y, además, que muchas veces no se tiene en cuenta, por el respeto que se les tiene a los ciclistas o triatletas en este caso. He estado en otros lugares y allí te das cuenta de que no hay ni la mitad de respeto que aquí», señaló orgulloso.

Por último, tanto el director general d’Esports, Carles Gonyalons, como el presidente de la Federació de Triatló de les Illes Balears, Ignasi Colom agradecieron al grupo su presencia ya que estos triatletas «son un espejo en el que mirarse». Colom fue más allá en su argumentación ya que aseguró que «para los deportistas internos» poder practicar «con tus referentes delante es muy positivo» para mantenerse motivados.