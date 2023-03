Negreira sacó en efectivo casi el 30% del dinero que le pagó el Barça

El exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira procedió a sacar en efectivo casi el 30%, en concreto el 28,12%, del dinero que le pagó el FC Barcelona de 2016 a 2019, según el informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Serían unos 557.871 millones de euros, cantidad, que según las investigaciones de Hacienda, pudieran haber destinado "directamente" a desembolsos a terceras personas, que no especifica, aunque también detalla posibles "retornos" de los fondos hacia el club azulgrana o su entorno.

En este sentido, la Agencia Tributaria recomienda analizar si el exdirectivo del club fallecido, Josep Contreras, u otra persona que formara parte de la directiva de la entidad "de forma constante" pudiera haber facilitado los contratos bajo sospecha y "haberse beneficiado de ellos vía retorno en efectivo". Los fondos se retiraban de las cuentas de las sociedades de Enríquez Negreira en cheques al portador cobrados por una secretaria u otra persona de su confianza. El dinero, después, se lo daban en efectivo al exdirigente arbitral. En su declaración, Negreira dijo a la Agencia Tributaria que como vicepresidente del CTA "no cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraraba del FC Barcelona".

El informe destaca que hay constantes pagos en Visa por parte de Enríquez Negreira "en cantidades relevantes" que estarían cubriendo "la mayor parte de los gastos personales", de lo que se "infiere" que el exdirigente arbitral "no necesitaba retirar fondos en efectivo, por un importe tan elevado", para atender a sus necesidades cotidianas. Un dato mas: no se ha constatado un incremento de su patrimonio que "sea acorde" con los ingresos percibidos del Barça, lo cual "no permite concluir" que el denunciado "fue el único y último destinatario de la totalidad de los fondos".

La Agencia Tributaria encontró en la caja fuerte del domicilio de Contreras, durante un registro, una hoja con las propiedades del exdirectivo y en las que aparecían una veintena, sobre todo pisos, entre Barcelona (donde más), Comarruga, Torredembarra y Sant Hilari de Sacalm.

Sin pruebas de sobornos

En las diligencias de la fiscalía, que abrió hace un años las pesquisas, y que están en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona no hay pruebas, por ahora, que apunten a soborno algún árbitro. La denuncia de la acusación pública sostiene, en cambio, que, a través de Rosell y de Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal "estrictamente confidencial" con Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y "a cambio de dinero", realizase actuaciones tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el equipo, y "así en el resultado de las competiciones". Eso sí, el exdirigente arbitral llega a decir en Hacienda que lo que el FC Barcelona quería era "que no se tomaban decisiones en contra" del club y que "todo fuera neutral".

La fiscalía requirió incluso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) información sobre cómo se designan los colegiados que deben pitar cada uno de los partidos. La entidad federativa respondió que entre los años 2013 y 2018 el nombramiento del equipo arbitral se realizaba entre los 10 y los 12 días previos a la celebración de la jornada y que no había una comunicación directa a los clubes de primera y segunda, sino que era a través de La Liga y la RFEF. Enríquez Negreira dijo en su declaración en Hacienda que él no designaba a los árbitros, sino que lo hacía el presidente.

Servicios "ilícitos"

En informe de la Agencia Tributaria detalla que Enríquez Negreira cobraba del Barça a través de dos sociedades y que "el acumulado" entre los años 2001 y el 2018 es superior a los 7,5 millones de euros (iva incluido) y que "no corresponde a una actividad económica que haya quedado acreditada". Tampoco se ha esclarecido el motivo de las facturas, ni el "concepto real" de las mismas "más allá de las respuestas vagas". Según Hacienda, esta falta de "acreditación y explicación" pudiera ser "un indicio" de que las facturas giradas al club "pudieran estar encubriendo servicios lícitos". La jueza Silvia López Mejía ha encargado a la Guardia Civil que indague sobre el motivo real de esos pagos.

La investigación se centra en los mandatos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, aunque el informe de la Agencia Tributaria señala que estos desembolsos se realizaron también durante la etapa en que Carlos Tusquets estuvo al frente de la gestora del club azulgrana. La fiscalía únicamente ha denunciado a los dos primeros (más los exejecutivos Oscar Grau y Albert Soler) y no a Tusquets, que está propuesto como testigo, al igual que los expresidentes Joan Gaspart y el actual Joan Laporta, que deberá aclarar su gestión durante la primera etapa en el Barça.