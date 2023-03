Victòria necessària, però massa sofrida

El Palma va assolir aquest cap de setmana una victòria necessària. Per una banda, calia guanyar per rearmar-se anímicament. Una tercera derrota consecutiva i contra el penúltim classificat, quan resten tres jornades de lliga regular, hagués estat perjudicial per a un grup que a molts moments mostra una fragilitat excessiva. Per altra, s’havia de sumar per intentar tenir avantatge de camp a les eliminatòries d’ascens. El rendiment de l’equip és millor com a local que com a visitant.

La pel·lícula que ens van oferir els fibwis dissabte s’ha repetit durant aquesta temporada moltes vegades. A un mateix partit broden i enlletgeixen el bàsquet. Contra l’Alginet van brindar un encert en el llançament de tres punts impressionant, 15/30, un 50% de punteria! Font i Lombardi, 40%, Asier, el 70% i Feliu, el 100%. L’equip va sumar 102 punts. Possiblement aquest bon percentatge unit als 9 tirs de personals convertits més que el rival, encara que el percentatge no fos excel·lent, un 67%, i als 10 rebots ofensius que van capturar més que els valencians, hagin estat les claus matemàtiques de la victòria. Van convertir al segon quart 37 punts i van arribar a guanyar de 22... A l’altra cara de la moneda hi trobem, per exemple, que van estar molt a prop de perdre – faltant pocs segons l’Alginet es va posar a 3 –; que no van saber matar el partit i al tercer període van mostrar-se com un equip trencadís; que una setmana més els punts encaixats van ser sobreabundants, 80 punts en els tres darrers quarts... I si parlem de defensa s’ha de reconèixer que la dita “el millor atac és una bona defensa” no és sinònima de la de “la millor defensa és un bon atac”, per un simple motiu. Si un equip no ha atacat bé, pot argumentar que no ha estat encertat, que no ha tingut el dia – l’encert depèn moltes vegades de detalls difícils de controlar – i això pot servir d’explicació i, fins i tot, de justificació. Si un equip no defensa bé, no podrà mai posar com a pretext la mala sort o el desencert. La defensa no depèn d’aquests factors. L’atac és més primmirat, acurat i detallista que la defensa. Resten tres jornades de lliga regular, dos partits a casa i un com a visitant. Tres jornades per encarar uns play-offs amb un somriure o amb cara d’incertesa i de relativa preocupació.