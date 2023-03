A día de hoy Marco Asensio todavía no ha renovado con el Real Madrid. Este domingo en el Clásico del fútbol español, el balear anotaba el 1-2 en el minuto 81, tanto que después sería anulado, con un gesto que no pasó desapercibido por los madridistas. Y es que Marco Asensio se besó el escudo de la camiseta para celebrar lo que podría haber sido el gol de la victoria para dar un mensaje a sus aficionados y sobre todo a la planta noble del Bernabéu. Y es que el delantero todavía no ha renovado su contrato con la entidad blanca, que termina el 30 de junio, en medio de continuos rumores de que el Barcelona podría estar interesado en hacerse con los servicios del extremo mallorquín. Al realizar ese gesto delante de la parroquia culé, Marco Asensio cerró la puerta a un posible fichaje por el club blaugrana y mandó un mensaje a Florentino Pérez, ausente el domingo en el palco del Camp Nou, de que quiere quedarse en el Madrid. De no haber actuado el VAR, el gol de Asensio habría dejado al Madrid a seis puntos del Barcelona a falta de doce jornadas para terminar el campeonato . Pero cuando el VAR revisó la jugada, el de Calvià estaba en fuera de juego. Finalmente el partido lo ganó el Barcelona con un gol de Kessié en el 91 (2-1) que deja al Madrid a 12 puntos de los blaugrana.

El contrato de Marco Asensio supera los siete millones de euros brutos (más de tres millones netos por temporada) y el Real Madrid se está planteando renovar al jugador, pero a la baja, para disminuir la masa salarial del club. Todavía se desconoce qué hará el Real Madrid con el mallorquín, o se plantea una renovación o el jugador puede marcharse gratis a otro club. Lo que si está claro es que Asensio ya ha mandado un mensaje a sus seguidores. El quiere quedarse y por eso el domingo, aunque en fuera de juego, cerró la puerta al Barcelona. El jugador está representado por Jorge Mendes quien tiene especial relación con el presidente del Barça, Joan Laporta, de allí que se especule con su fichaje por el Barcelona. El jugador mallorquín quiere sentirse importante en el Real Madrid y reclama más minutos Asensio lleva con esta, siete temporadas en el Real Madrid y quiere sentirse importante en el vestuario y tener más minutos. Los números se resumen en siete goles (dos en Champions y cinco en la Liga Santander) y tres asistencias. Lo curioso es que Carlo Ancelotti, el técnico italiano del Real Madrid, lo ha alineado en los ocho partidos que ha disputado el equipo en la máxima competición europea. En Liga ha jugado 20 de 26 jornadas y ha sido titular sólo en siete de ellas en lo que llevamos de temporada. Al término del partido colgó la foto de la celebración en sus redes sociales en la que se señala el escudo y puso un corazón blanco una muestra de que quiere seguir en el Real Madrid. Su renovación sigue en el aire sin un paso por parte del club, pero el deseo del jugador ha quedado claro con su beso al escudo.