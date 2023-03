El Palau Municipal d’Esports de Son Moix abre las puertas este domingo (12:00 horas / LaLigaTV y streaming IB3) para un partido extraordinario entre dos de los mejores equipos de la Primera División y en pleno estado de forma. El Mallorca Palma Futsal, segundo clasificado, recibe a ElPozoMurcia Costa Cálida, cuarto, y situado a cuatro puntos de los mallorquines, en un duelo clave en las aspiraciones de los malloquines para terminar la fase regular en una de las dos primeras posiciones.

Es uno de los mejores partidos que se pueden ver en la actualidad en el panorama internacional. Los de Antonio Vadillo llegan a la cita invictos como locales, con apenas un empate cedido en los once partidos jugados en Son Moix y con un calendario exigente para luchar por los tres títulos que quedan en juego. El nivel competitivo de los palmesanos es tal que van a afrontar cuatro meses en los que van a jugar dos fases finales y tienen en su mano asegurar la tercera este mismo domingo ya que si consiguen la victoria certificarán de forma matemática la plaza para el playoff a falta de siete jornadas para finalizar la fase regular, todo un récord. Los resultados y las prestaciones del equipo en esta temporada hacen que el equipo tenga por delante varias opciones de título pero no pueda perder de cara la Liga, donde también tiene opciones de ser uno de los dos primeros de la fase regular.

El Pozo Murcia es uno de los equipos más en forma de la Liga, con siete victorias consecutivas y nueve partidos sin perder

En definitiva, el equipo de Vadillo está en todos los frentes y en ninguno puede bajar la guardia para aspirar a todo. Esto supone que cualquier tropiezo pueda ser decisivo. La lucha por las mejores posiciones de la clasificación está resultando titánica y a ella se ha sumado ElPozo Murcia Costa Cálida con una gran remontada tras una primera vuelta de dudas. El conjunto dirigido por Javi Rodríguez encadena siete victorias consecutivas, nueve partidos sin perder y es uno de los equipos más en forma actualmente. Por este motivo el partido promete que sea un gran espectáculo para los aficionados que se den cita en el Palau de Son Moix, donde se espera una gran entrada.

Malestar en el Mallorca Palma Futsal con la Federación de Irán por que Moslem ha llegado lesionado del pubis, que ya arrastraba antes de irse

La lesión de Moslem

El Mallorca Palma Futsal está molesto con la federación iraní porque Moslem Oladghobad ha regresado lesionado de los partidos internacionales pese a que el club ya recomendó su no convocatoria por los problemas que arrastraba en el pubis y por los que el jugador estaba recibiendo un tratamiento alternativo para evitar que cayera lesionado. No podrá jugar este domingo y posiblemente se perderá algunos partidos más a la espera de conocer el alcance exacto de los problemas que ya arrastraba cuando se fue con la selección. Pese a que el club envió una carta a la federación iraní explicando los problemas que arrastraba el jugador, este no solo fue convocado sino que, además, jugó todos los partidos.