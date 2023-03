Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3, se ha caído del cartel de la exhibición de motociclismo que se iba a disputar este próximo sábado en el circuito de karting de Can Picafort. Un evento que iba a acompañar al denominado ‘Test Day’, una jornada de entrenamientos cronometrados, que se celebrará bajo la organización de ANPA (Asociación Nacional de Pilotos Aficionados).

«Me sabe muy mal anunciar que el sábado finalmente no asistiré a la exhibición que había prevista en Can Picafort», ha informado hoy a través de sus redes sociales Izan Guevara, quien compartía protagonismo en el evento con Marco Tapia, también piloto mallorquín que en octubre pasado se proclamó campeón del Europeo junior de motociclismo como piloto del equipo EasyRace Team en la categoría Stock 600.

COMUNICADO OFICIAL



«Desconocía que el evento puede conllevar una serie de reivindicaciones de las cuales prefiero mantenerme al margen», añade Guevara, uno de los jóvenes pilotos que en los últimos años pasó por el programa de tecnificación de motociclismo, que añadió: «Lo siento mucho por todos los aficionados, espero poder compensaros pronto».

Organizado por la ANPA

La exhibición, incluida en unos entrenamientos cronometrados –para los que hay más de medio centenar de inscritos– organizados por la Asociación Nacional de Pilotos Aficionados (ANPA), servirá también de protesta por parte de un sector del motociclismo balear, disconforme con la actuación de la Federación Balear de Motociclismo que preside Rafa Cañellas con la especialidad de velocidad.