Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en la previa al partido de Liga frente al Betis con una marcha más. Deshaciéndose de las preguntas que le iban cayendo más rápido que de costumbre. Un punto extra de velocidad que quiere imprimir a su equipo después de la derrota en la ida del 'clásico' de Copa contra el Barça, aunque sigue validando completamente su plan de partido. "Lo he vuelto a ver y me quedo con que hicimos un buen encuentro. La mayoría de las cosas resultaron bien", insistió, prolongando la argumentación que mantuvo tras el duelo.

El italiano es consciente de que el equipo no tiene "margen de error" en la competición liguera, por lo que tratará de hacer "todo lo posible para ganar" en el Villamarín (domingo, 21 horas), al que saltará conociendo el resultado de los azulgrana, líderes del torneo. No estará Luka Modric, ausente por sanción y quien no se ha entrenado en Valdebebas. Tampoco Lunin, aquejado por una gastroenteritis. El nombre del croata fue uno de los que se puso sobre la mesa de la rueda de prensa, sobre todo tras el debate que genera su figura y la de Toni Kroos en cuanto al rendimiento físico que pueden dar.

"Veo a Karim mejor"

Ancelotti fue muy directo en su respuesta. "No pienso que exista un problema con ellos. La velocidad del juego no es correr más, consiste en pensar antes. Ellos tienen la experiencia necesaria para hacerlo. A mí me han enseñado que el balón es el que tiene que sudar", defendió un entrenador que nunca reniega de sus líderes, como Karim Benzema, al que liberó de la falta de gol de los compromisos recientes.

"Para un delantero no es posible estar siempre a tope. Nos estamos encontrando a rivales que se cierran muy bien. Veo a Karim mucho mejor físicamente que en la primera parte de la temporada. A nivel ofensivo nosotros lo hacemos bien. Somos los que más hemos marcado en LaLiga. Es cierto que en los últimos encuentros hemos acertado poco, pero antes metimos cinco en Anfield", justificó Carletto, quien tiene unas bases firmes en su discurso, como hacer de escudero de Vinicius, para "que no pierda la ilusión".

Aunque es más reflexivo con los recién llegados. "No olvidemos que Tchouaméni tuvo una rápida adaptación. Tras el Mundial extraordinario que hizo bajó un poco el nivel, pero va a aportar como en la primera parte de la pretemporada. No tengo dudas", dijo sobre el rendimiento del francés, consciente de que el carrusel de partidos cada tres días va a exigir lo máximo de todos. Pero ahí tiene un reto: el equilibrio entre los pesos pesados y las alternativas que piden paso, como Ceballos, quien se reencontrará este domingo con el Betis.

La situación de Ceballos

Sin embargo, hay cierta indefinición cuando a Ancelotti se le cuestiona sobre el tiempo de juego de determinados futbolistas. "Ceballos puede jugar minutos en los próximos partidos, pero yo no miro los minutos de los jugadores. Solo quiero poner el mejor equipo para ganar", explicó después de no dar la alternativa al andaluz en un contexto de partido cerrado que le beneficiaba. También a Rodrygo, que sí salió, pero fue incapaz de desenmarañar la defensa de Xavi.

Carletto no tiene miedo y tira de autosuficiencia para rellenar los baches de la temporada. También para salir de los temas más peliagudos, como el 'Caso Negreira', asumido desde el club con silencio institucional, pero agitado en las calles y en las gradas con protestas denunciando "corrupción en la federación". "No necesito informes arbitrales, siempre me he informado por mí mismo. Es fácil tener conocimiento de los árbitros de Primera. No necesitas informes para entender cómo un colegiado pita. No necesito ayuda en ese sentido", zanjó, sin pasar la línea del reproche, pero reforzando su perfil, algo importante para él en las semanas que le esperan.

