Real Mallorca: La salvación apunta cuatro puntos más cara

Este año la salvación tiene pinta de que se va a vender cuatro puntos más cara. Los equipos de la zona baja presionan y, a diferencia de otras temporadas donde había un salto importante entre los candidatos al descenso y los equipos situados en media tabla, este curso todo está mucho más apretado.

Si la campaña pasada al Real Mallorca le bastaron 39 puntos para sellar la permanencia, todo parece indicar que en esta el equipo que marque la salvación deberá sumar, al menos, un triunfo más. La cota de los 42 que señaló hace solo unos días Javier Aguirre en rueda de prensa al ser cuestionado por el tema podría, incluso, quedarse corta.

«En quince temporadas que llevo aquí creo que con 42 puntos no se ha ido nadie a Segunda, tal vez solo en una ocasión sucedió, pero lo normal es no bajar». Esa ocasión a la que se refirió el técnico mexicano corresponde a la temporada 2010/11, donde el precio de la permanencia se disparó hasta los 44 puntos. Precisamente el Mallorca y el Getafe tuvieron que llegar a esa cifra para eludir la Segunda División, algo que no logró el Deportivo de la Coruña pese a acumular 43 puntos, una cantidad que le hubiera dado la permanencia en cualquier otra campaña.

Y si LaLiga 2010/11 fue la de la salvación más cara desde que descienden tres equipo y los triunfos valen tres puntos, en el lado opuesto se encuentran las de las campañas 2014/15 y 2016/17, en las que Eibar (salvó la categoría por el descenso administrativo que afectó al Elche) y Leganés consiguieron quedarse en la máxima categoría del fútbol español a pesar de sus escuálidos balances de 35 puntos en los 38 encuentros disputados.

A día de hoy Valencia, Getafe y Elche -próximo rival en Liga del Mallorca- están en descenso con 23, 22 y 9 puntos, respectivamente. El problema es que entre el octavo clasificado, que es el Osasuna con 33 puntos, y el conjunto ché, que es décimo octavo, solo hay diez puntos de diferencia. Así, pues, una decena de equipos están situados en una horquilla de tan solo diez puntos y de una semana a otra pasan de verse obligados a preocuparse por la zona baja a mirar con ilusión las cotas europeas y viceversa.

Además, en esta misma jornada de la pasada temporada, los tres equipos que ocupaban la zona de descenso eran Cádiz, Alavés y Levante, con 18, 17 y 11 puntos, mientras que en esta campaña cuentan ya con 23, 22 y 9; lo que demuestra que los conjuntos de la zona baja, a excepción del Elche, puntúan más y pondrán las cosas más difíciles. El dato positivo de todo esto es que el combinado bermellón suma, a estas alturas del campeonato, 8 puntos más que el pasado curso, un bagaje que a priori debería bastarle para no pasar apuros.