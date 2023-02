Daniela García: «El Campeonato de Europa es un premio»

La atleta de Calvià Daniela García, que paso a paso se va situando entre la elite, cuenta ya con tablas en campeonatos internacionales en categorías inferiores y absolutos. De hecho, acudirá por segunda vez a un Europeo indoor. Se estrenó en Torun (Polonia) en 2021, en un campeonato en el que la mallorquina, con 19 años, alcanzó las semifinales del 800 en su estreno como internacional absoluta.

Atiende a Diario de Mallorca por teléfono, justo antes de ir a clase a primera hora de la mañana, y cuenta sus impresiones sobre la cita continental que se celebrará en Turquía del 2 al 5 de marzo, en donde tiene en mente «estar en semifinales».

¿Qué significa haber logrado, siendo aún de categoría sub-23, la clasificación por segunda vez para un Campeonato de Europa absoluto?

Para mí ha sido como un premio. La verdad es que no me cuesta mucho ponerme en forma en invierno, hicimos la puesta a punto y ya.

¿A qué nivel se ve, una vez tomado contacto con la competición, en Turquía?

No tengo muchos elementos de análisis en este momento. Creo que estoy la veinte del ranking europeo de este año, por lo que voy a ver lo que pasa.

¿Algún objetivo en cuanto a clasificación?

Mis previsiones son pasar a semifinales. Y si paso a la final, después veremos qué podemos hacer.

En la final del Campeonato de España, a pesar de haber competido el miércoles anterior en Belgrado, se le vio muy combativa y casi pudo coger a la campeona, Lorea Ibarzabal.

Casi, casi. Pero la realidad es que ella tiene más experiencia, por su edad, yo todavía estoy en una etapa de formación. Creo que me faltaron unas cuantas competiciones de nivel más exigente. En las pruebas en las que competí anteriormente eran de nivel medio.

¿Se ve más compitiendo en 1.500 metros que en el 800?

Los 800 en este momento me son un poco cortos, y los 1.500 un poco largos. Me faltan dos años para correr con desahogo en 800 y conseguir mejores marcas y medallas. Con el tiempo sí que me veo en el 1.500.