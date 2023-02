La selección balear sub-15 femenina cayó este viernes por 3-1 ante Galicia en su debut en la segunda fase del Campeonato de España de combinados territoriales, que se celebra este fin de semana en Almería. Este grupo, conjuntamente con las sub-17 de Balears, no tiene opción a lograr el cetro nacional pero optan a llevarse la Copa de la fase de Plata. Este sábado seguirá la competición: la sub-15 se medirá a Valencia (09:30 horas) y la sub-17 debutará contra Aragón (13:30).

Tercera División. El Platges busca romper la buena racha del Manacor

Vigésimo segunda jornada en la Tercera balear con los siguientes partidos: hoy sábado, Penya Independent-Portmany (19:15 horas), Collerense-Inter Manacor (17:30), Manacor-Platges de Calvià (16:30), PE Sant Jordi-Sant Jordi (16:00) y Mercadal-Andratx (12:00); y mañana domingo, Santanyí-Binissalem (16:30), Sóller-Poblense (16:30) y Constància-Llosetense (11:30).

Tercera División. Competición sanciona con cuatro partidos a Nico López

El Comité de Competición de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha sancionado finalmente con cuatro partidos al entrenador del Llosetense de Tercera, Nico López. «Visto el contenido del expediente y, analizado todo ello en su conjunto, así como el escrito de alegaciones aportado, cumple imponer la sanción de cuatro encuentros oficiales por dar instrucciones a los participantes en el encuentro al estar sancionado previamente», señala este comité, que añade: «Se hace constar que las alegaciones presentadas no desvirtúan el contenido del acta del partido, llamando la atención de este juez, que pese a que indica que estaba rodeado de jugadores no convocados y de directivos de su club, no se haya aportado testimonio alguno que pudiera corroborar su versión. En definitiva, al no haber aportado prueba que desvirtúe el acta, procede desestimar las mimas e imponer la sanción».

Preferente. Derbi llucmajorer en Son Verí entre el Arenal y Espanya

Vigésimo quinta jornada en Preferente: hoy sábado, Petra-Esporles (17:00), Porreres-Ferriolense (16:30), Felanitx-Rotlet Molinar (16:30), Artà-Murense (16:30), Arenal-Espanya (16:00), Pla de na Tesa-Sineu (17:45), Recreativo La Victoria-Cardassar (17:30), Atlético Rafal-s’Horta (18:00), Son Sardina-Alaró (17:00), Xilvar-Son Verí (17:00), Alcúdia-Independiente (17:15), Calvià-Serverense (16:00) y Algaida-Son Cladera (17:00); y mañana domingo, Cala Millor-Santa Catalina Atlético (12:30) y Campos-Alqueria (16:45).

Tercera. Futsal El líder recibe la visita del Juan de Ávila

Décimo octava jornada en la Tercera balear de fútbol sala. Partidos para hoy sábado, Urbanitzacions-Juan de Ávila (19:00) y Entreculturas Montesión-Son Ferrer Atlètic (18:00); y mañana domingo, Alcúdia-Atlético Mercadal (12:45) y Alaró-San Pablo Eivissa (13:00).

Instalaciones. El IME dota de focos led a los campos de Palma

El Institut Municipal d’Esports del Ajuntament de Palma (IME) ha concluido la sustitución de los focos halógenos de diez campos de fútbol municipales por proyectores de iluminación led de alta eficiencia energética, más de la mitad del total del proyecto. Este instituto ha adjudicado un contrato por 658.572 euros para la implementación de esta iluminación en 13 campos de fútbol 11 y seis de fútbol 7. Se han finalizado los campos de fútbol 7 y 11 de Can Valero, Son Sardina y Miquel Nadal; los campos de fútbol 11 de Son Fuster II y Son Flor y los campos de fútbol 7 de Son Ferriol y El Rafal. Está previsto que durante los próximos 15 días finalice la instalación en el resto de campos.