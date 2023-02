El Ministerio de Hacienda bloqueó el pasado 26 de octubre la empresa Tresep 2014, de la que se valió presuntamente el exdirectivo del FC Barcelona fallecido en diciembre Josep Contreras Arjona para cobrar junto al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira el dinero que abonó el club azulgrana. Así consta en una resolución firmada por la directora del departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Rosa María Prieto del Rey, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Esta decisión del Ministerio de María Jesús Montero se adopta meses después de que la Fiscalía de Barcelona abriera en secreto sus pesquisas por el presunto pago de 7 millones de euros por parte del club catalán a Enríquez Negreira y Contreras Arjona por un supuesto asesoramiento arbitral, según adelantó el diario El País.

La Fiscalía considera acreditado que los abonos que hizo el FC Barcelona durante varios años al hijo de José María Enríquez Negreira no fueron directos, sino que se vehicularon a través de Tresep 2014, una empresa instrumental propiedad del exdirectivo culé Contreras Arjona, que fue directivo del Barça con los expresidentes José Luis Núñez, Joan Gaspart y Josep Maria Bartomeu, informó El Confidencial. El diario El Mundo informó por su parte que Enríquez Negreira amenazó a través de un burofax con destapar un gran "escándalo" cuando el club azulgrana, entonces presidido por Bartomeu, abortó sus pagos millonarios para recibir asesoramiento arbitral.

Congela las cuentas

La resolución del 26 de octubre acuerda revocar el número de identificación fiscal de Tresep 2014, algo que según explica la Agencia Tributaria tiene como consecuencias que la empresa del fallecido Contreras Arjona, ahora en manos del resto de dueños de la empresa o sus descendientes, no podrá realizar cargos ni abonos en las cuentas o depósitos que mantengan abiertos en las entidades de crédito.

Tampoco podrán hacer inscripciones en los registros públicos o actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a cualquier registro público, establece la Ley General Tributaria (LGT) 58/2003.

"Al revocarse los números de identificación fiscal se bloquean a todos los efectos las empresas, pues no van a poder acudir al notario o al Registro Mercantil. Tampoco podrán llevar ninguna documentación a las notarías. También es relevante que estas empresas no podrán utilizar sus cuentas bancarias", confirma a esta redacción el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado.

Sociedades pantalla

Este funcionario de Hacienda explica, además, que la revocación de las identidades se producen cuando las empresas tienen deudas que se han dado de baja por insolvencia.

"Aunque últimamente hay una campaña para dar de baja sociedades inactivas que puedan ser susceptibles de ser utilizadas para defraudar, que no hayan atendido requerimientos de la Agencia Tributaria, y por no presentar el Impuesto de Sociedades tres años seguidos y que puedan ser utilizadas como sociedades pantalla porque en realidad no tienen actividad", completa Cruzado.

Tal y cómo adelantó esta redacción, Contreras Arjona también fue implicado en un presunto agujero de 22,2 millones que se generó en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tras su fallecimiento la Audiencia Nacional archivó sus pesquisas sobre este exdirectivo del Barça.