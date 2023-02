Rafa Nadal y Leo Messi se intercambiaron el lunes sendos mensajes de ánimo tras ser nominados ambos al mejor deportista en categoría masculina de los Premios Laureus del Deporte 2023, junto a otras destacadas figuras del deporte como Carlos Alcaraz, Alexia Putellas o Kylian Mbappé, entre otros. Nadal, tres veces ganador de este premio, considerado los Oscar del deporte, y vencedor de 22 títulos de Grand Slam, al igual que Novak Djokovic, publicó en sus redes sociales un agradecimiento por la nominación a los prestigiosos premios. Pero dejó un mensaje que sorprendió: “Vamos, Leo Messi, tú te lo mereces”.

No tardó en responder la estrella argentina, campeón del mundo con su selección el pasado mes de diciembre en el Mundial de Qatar. "Que un deportista tan grande como vos me pongas eso me deja sin palabras. Muchas gracias @rafaelnadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, eh? Lo merecen todos el @laureusport este año, la verdad".

Tanto Nadal como Messi son dos serios candidatos a conquistar el trofeo por su brillante 2022. El tenista mallorquín ha conseguido dos nuevos títulos de Grand Slam el Abierto de Australia, el segundo de su carrera tras el obtenido en 2009, y Roland Garros, el decimocuarto en el Bois de Boulogne de París. Por su parte, el futbolista del PSG ha conseguido el único título que faltaba en su brillante palmarés, el Mundial, siendo el líder de Argentina durante todo el campeonato.

Nadal se recupera de una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, que se produjo el pasado 18 de enero en el Abierto de Australia. El tiempo de baja del tenista de Manacor está establecido en unas ocho semanas y se espera que reaparezca en la temporada de tierra, en el mes de abril, en el Masters 1.000 de Montecarlo. Hace escasos días renunció a un partido de exhibición con Carlos Alcaraz en Las Vegas previsto para la primera semana de marzo, lo que da una pista de que tampoco estará en Indian Wells ni Miami.

Nadal está de baja por una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda y se espera que reaparezca en abril en el inicio de la temporada de tierra

Por su parte, Leo Messi, eliminado el PSG de la Copa de Francia y con la obligación de remontar el 0-1 ante el Bayern Munich en los octavos de la Champions, tiene la Liga como objetivo para esta temporada.

Además de Nadal y Messi, están nominados Max Verstappen (campeón de la Fórmula 1), Kylian Mbappé (Subcampeón del mundo con Francia), Stephen Curry (campeón de la NBA con Golden State Warriors) y Mondo Duplantis (campeón del mundo en salto con garrocha).