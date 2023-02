Siete años después de la final de la Copa del Rey en Sevilla, el Mallorca Palma Futsal volverá a luchar por el título. El conjunto mallorquín ganó 4-2 al Noia Portus Apostoli y jugará la Final Four de la competición que se disputará el 1 y 2 de abril en Antequera, Málaga. Será la primera vez que dispute la fase final desde el cambio de formato aunque será la segunda ocasión que dispute las semifinales.

Otra vez el Palau Municipal d’Esports de Son Moix fue decisivo para otra noche histórica de su equipo con 3.700 espectadores disfrutando de otra noche mágica en la que los insulares encaminaron el pase en la primera mitad con tres goles de Cleber, Mancuso y Chaguinha. Los de Antonio Vadillo supieron sufrir en la segunda parte cuando los gallegos se acercaron en el marcador y Rivillos sentenció la clasificación en otro partido para el recuerdo.

La primera parte estuvo totalmente controlada por los mallorquines. Cleber consiguió adelantar muy pronto a los locales con un potente disparo cruzado. El brasileño recibió solo en el lado derecho, controló y golpeó potente a la escuadra. El Mallorca Palma Futsal continuó peleando por aumentar su ventaja, controlando y moviendo el balón pacientemente para buscar el espacio necesario en la defensa gallega. Finalmente, Eloy Rojas filtró un magnífico balón para Mancuso que no falló el mano a mano con el portero rival y colocó el dos a cero en el marcador. Los de Antonio Vadillo acechaban la portería del Noia Portus Apostoli y gozaban de buenos minutos. El cuadro balear subió su intensidad y la línea de presión, impidiendo así la progresión de los gallegos y frustrando sus salidas de pelota. Dos minutos después del segundo gol local, Chaguinha cazó un rechace en el área y marcó el tercero.

Un Son Moix repleto enloqueció y, por momentos, pudo ver de cerca el pase la Final Four, aunque los gallegos no se rindieron y continuaron peleando. Antes del descanso, Pirata consiguió acerar al Noia en el electrónico. El pívot del conjunto gallego culminó la jugada de estrategia tras un saque de banda desde la frontal. Tras el tanto visitante, Luan Muller, en una incorporación a campo contrario, provocó un penalti. Taybei fue el encargado de lanzarlo, pero Gazi estuvo acertado y consiguió detenerlo. En la siguiente acción, los árbitros señalaron la sexta falta de los locales y el doble penalti. Carlos Barrón se puso bajo palos para detenerlo. El Mallorca Palma Futsal llegó al descanso con dos goles de ventaja, así que tendría que pelear y competir durante los veinte minutos restantes para conseguir la ansiada clasificación para la Final Four.

Los mallorquines se convierten en el único equipo en disputar todas las fases finales en una misma temporada

En el segundo tiempo, los gallegos tuvieron la presión de ir a por el partido y arriesgaron más en ataque. Por su parte, los de Vadillo se mantuvieron firmes en defensa pero con la portería contraria en todo momento en mente. A pesar del empuje de los catalanes, los ataques de los del Mallorca Palma Futsal fueron los que provocaron más peligro. Eloy Rojas y Rivillos desequilibraron constantemente en banda. Tayebi entorpecía la salida de presión del Noia.

A pocos minutos del final, el Noia Portus Apostoli sacó su portero-jugador y, con su juego de cinco, consiguió recortar distancias. Marcelo culminó desde la frontal una gran jugada colectiva. Por momentos, los gallegos se vinieron arriba, pero los locales no titubearon y fueron a por la clasificación. Finalmente, Rivillos, a tres segundos para el pitido final, sentenció la eliminatoria y el pase a la Final Four del Mallorca Palma Futsal. De esta manera, los mallorquines se convierten en el único equipo en disputar todas las fases finales en una misma temporada. Un hito histórico para el club.

FICHA TÉCNICA