El CD Calvià rectifica su decisión inicial de sancionar de manera temporal al joven futbolista de 22 años que golpeó a dos jugadores del Independiente el pasado sábado en el campo de la Antoniana y finalmente lo apartará de los terrenos de juego «de manera indefinida». Dicha decisión fue tomada durante la junta extraordinaria celebrada esta tarde en las instalaciones del club y en la que el agresor dio a conocer su versión de los hechos.

Desde el CD Calvià aseguran que M. S. se siente «arrepentido» por todo lo acontecido y reconoce «que se equivocó en ambas agresiones», de todas formas el jugador puntualiza que su primera agresión –en la que pega un puñetazo en la cara a un rival– nace como respuesta «a los insultos y el escupitajo» que recibió él por parte del futbolista del Independiente, Andrés Gelabert; y que la segunda agresión –en la que golpea con su pierna derecha en la cabeza a Jordi Vila cuando este se encuentra en el suelo–, «responde a una agresión inicial del futbolista del Independiente».

Pese a todo y tal como aseguran desde el club, «el jugador acepta todas las sanciones que le caigan, se arrepiente de todo lo acontecido y pide disculpas por su comportamiento».

Además de la sanción que el agresor recibirá por parte de su club, la Federació de Futbol de les Illes Balears también ha comunicado a la entidad que preside Joan Capllonch que esta castigará de manera ejemplar la actitud de dicho futbolista. Para ello la FFIB tiene previsto reunirse en las próximas horas y abrir un expediente disciplinario al delantero que en el partido frente al Independiente actuaba en la posición de portero.

Desde el CD Calvià prevén que el jugador será castigado por el ente federativo con una sanción de un año, sin que este pueda jugar en todo lo que resta de curso y, seguramente, varios meses de la temporada que viene. Un castigo no excluyente del que le imponga su propio club.

Acto de conciliación

En principio este jueves se iba a realizar un acto de conciliación en la sede de la Federación balear en el que iban a participar los dos jugadores agredidos y el agresor, pero al final se ha determinado, tal como explica el Calvià, «que no es el momento para hacerlo». «Desde el club se había abierto una vía para realizar dicho acto y la Federación también había dado su aprobación, pero al final no ha habido consenso y no se ha llegado a un acuerdo de en qué manera llevarlo a cabo».

El Calvià ha aportado a la Federación un vídeo con varios clips que contienen la transcripción de todo lo acontecido para que esta pueda tomar sus propias conclusiones sobre el partido que se disputó el pasado sábado y que finalizó con esas vergonzosas imágenes.

Juanma Jiménez: «Siento vergüenza, menuda marioneta»

El entrenador del Independiente, Juanma Jiménez, se pronunció en sus redes sociales a raíz de una noticia publicada por este diario en el que se recogían las declaraciones del presidente del club del CD Calvià, Joan Capllonch, en las que aseguraba que «una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que ha pasado». Jiménez reaccionaba a dichas declaraciones escribiendo el siguiente menaje en su cuenta personal de Twitter: «Siento vergüenza, menuda marioneta».