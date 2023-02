La mesa electoral ha ratificado como presidente a José Ramón Picó, quien será presidente del Club Nàutic s'Arenal tras dar por válida la única candidatura presentada. No han hecho falta elecciones para votar a los miembros de la junta que regirán los destinos del club durante los próximos 4 años.

La candidatura y el equipo de Picó son continuistas respecto a la presidencia de Òscar Estellers, que ha dirigido el club durante los últimos 8 años. De hecho, el nuevo presidente lleva en la Junta Directiva del club desde hace 16 años. Comenzó como asesor financiero bajo la presidencia de Gabriel Dols, y más adelante pasó a ser vocal de Vela. Después, fue tesorero del club en la Junta de Òscar Estellers.

Nueva junta directiva La nueva Junta que ha tomado posesión este sábado y está compuesta por 7 miembros titulares y 3 suplentes, de los cuales 5 de ellos repiten y 2 son nuevas incorporaciones: Presidente: José Ramón Picó Suñer (57 años, exdirectivo de banca) Vicepresidenta: María Garau Juan (49 años, abogada) Comodoro: Mariano Cazador Torrents (55 años, comercial) Secretario: Antonio Cayuela Martínez (58 años, empresario) Tesorero: Juan Miguel Riera Truyols (35 años, farmacéutico), nueva incorporación. Vocal Pesca: Antonio Moreno Martínez (71 años, empresario), nueva incorporación. Vocal Vela: Ricard Alabau Puig (57 años, directivo), Suplente 1: José Cazador Torrents (57 años, empresario) Suplente 2: Isabel Borras Matamalas (51 años, empresaria) Suplente 3: Juan Picó Suñer (54 años, directivo de banca)

«Lo más destacable de este equipo son las ganas e ilusión por seguir trabajando para el club en la misma línea que las anteriores juntas directivas. Nuestro eje principal será seguir dando un gran servicio a nuestros socios, además de mantener y renovar nuestras instalaciones para que sigan siendo un referente a nivel nacional e internacional dentro del sector náutico. Todo esto no sería posible si no se diese una calidad excepcional en todas nuestras secciones, gracias a nuestro personal, que es el mayor activo que tiene nuestro club», ha señalado José Ramón Picó.

Principales ejes de actuación

Los principales ejes de actuación de la nueva presidencia durante los próximos cuatro años serán:

velar por la parte económica del club

del club concluir lo antes posible con un veredicto positivo o negativo por parte de la administración en la tramitación del cambio de bocana que el CNA lleva años persiguiendo

que el CNA lleva años persiguiendo continuar y finalizar las obras del Puerto I ; seguir potenciando las acciones solidarias del CNA

; profundizar en la incorporación de las energías alternativas y los proyectos medioambientales , uno de los grandes legados de la anterior presidencia

, uno de los grandes legados de la anterior presidencia desarrollar anualmente un ciclo de conferencias y actos culturales entre los socios

entre los socios publicar una memoria deportiva del club

Finalmente, «según lo dispuesto en los estatutos, queda claro el compromiso ineludible del club en seguir potenciando las secciones deportivas de vela y pesca, además de otras secciones que puedan ser de nuestro interés», concluye.

«Mantener la esencia e idiosincrasia del club»

«Arranco esta nueva etapa con mucha ilusión y respeto. He aceptado esta responsabilidad porque me lo han pedido, porque es un proyecto continuista con las presidencias de Dols y Estellers y porque tendré a mi lado en la Junta a personas con las que llevo muchos años trabajando en favor del club. No haremos nada diferente de lo que se venía haciendo hasta ahora: nuestro principal objetivo es mantener la esencia e idiosincrasia del club», concluye Ramón.

Con 57 años de edad, José Ramón Picó es exdirectivo de banca, además de un avezado navegante que ha acumulado recientemente títulos como el de campeón del mundo y campeón de la Copa del Rey en clase Swan 42 como parte de la tripulación del Nadir. Lleva vinculado desde hace 50 años al club, donde aprendió a navegar y es conocido con el sobrenombre ‘Tato’, ya que las embarcaciones en las que navegó durante su etapa en vela ligera y su actual motovelero se llaman así. A bordo de su actual ‘Tato’, con puerto base en el CNA, disfruta de navegar por rincones de la isla, como sus favoritos, Es Carbò y Es Trenc, junto a su esposa, Monique Rubinoccy Badry, y los tres hijos que tienen en común.