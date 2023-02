El Unicaja se plantó a las semifinales de la Copa del Rey tras un notable partido ante un Barça que una vez más se dejó sorprender pese a haber tenido ventajas más que suficientes como para haberlas gestionado de manera eficaz para llevarse el duelo. No fue así y el cuadro malagueño acabó ganando el duelo (87-89). Fue la sorpresa del día aunque la realidad es que el equipo de Ibón Navarro está mostrándose firme esta temporada.

Este sábado ante el Real Madrid (18.30 horas) tiene una nueva oportunidad de demostrar que su éxito ante los azulgranas puede tener continuidad y buscará superar a un Madrid que ayer confirmó la baja sensible de Sergio Llull, que se lesionó el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda en el partido ante el Valencia Basket de cuartos (86-85). Se trata de uno de los líderes del conjunto blanco tanto dentro como fuera de la pista por lo que puede ser una importante ventaja para el conjunto malagueño con la que se han encontrado por sorpresa: “La lesión de Llull afecta al equipo porque es parte de nuestra alma, pero tenemos jugadores para afrontar al semifinal con éxito”, dijo Chus Mateo en la previa.

El Unicaja, sin pívots

Ibón Navarro seguirá con las bajas de sus torres Augusto Lima (de larga duración) y de Yankuba Sima, por lo que deberá afrontar las semifinales de la Copa ante el Madrid tan solo con un pívot, David Kravish, un handicap con el que ante el Barça ya demostró el Unicaja que puede lidiarlo gracias a un juego de muchas ayudas al que se añade la ilusión de poder estar en la final.

Pese a que el base Kendrick Perry y Darío Brizuela acabaron tocados en los cuartos de final ante el Barça, estarán disponibles frente al Real Madrid.

Tavares, determinante El Madrid no tendrá a Llull, pero cuenta con un jugador determinante cuya presencia intimida a los rivales. Walter Tavares, quien con sus 221 centímetros es el rey del rebote y una pieza clave bajo el aro. “Puede ser que el Madrid sea más coral ahora, pero no es lo mismo que Tavares esté o que no. Cuando juega Tavares condiciona la defensa y el ataque”, reconoció Navarro.