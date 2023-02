El piloto mallorquín Joan Mir sigue intentando adaptar su estilo al de Honda. Tras los primeros test oficiales en Sepang, el palmesano sigue lejos de los tiempos esperados, pero observa con optimismo el futuro más próximo.

Tras los tests de Valencia y Sepang, ¿Cuáles son tus primeras sensaciones con la Honda?

La verdad es que las sensaciones están siendo muy buenas. Estoy disfrutando de esta experiencia, que al final es necesario. Coger una moto desde cero es una experiencia chula porque tienes que empezar a tomar sensaciones y mejorar vuelta a vuelta y ver cómo vas mejorando poco a poco, y eso es bonito. Con el equipo me estoy encontrando muy bien. Cada vez tengo más confianza con ellos porque en todos los cambios siempre hay un proceso de adaptación y la verdad es que me estoy sintiendo como en casa y muy contento.

¿Físicamente cómo te has sentido tras el parón de invierno?

Siempre crees que te preparas lo mejor que sabes, entrenando también lo mejor que puedes. Cuando llegas al primer o al segundo día te das cuenta de que no tiene nada que ver el preparar una temporada en un gimnasio con motos de cross o con cualquier cosa que, con una MotoGP, ya que los músculos que usas son completamente diferentes. Aún así, la verdad es que me siento fuerte. Los tests de Sepang siempre son una experiencia fuerte y un reto para todos los pilotos.

¿Qué puntos fuertes destacarías de la Honda?

De la Honda 2023 me quedo con la frenada y entrada en curvas. Es una moto que te permite frenar bastante tarde y aguantar el freno hasta el último momento. Yo creo que ese es un punto muy positivo que tiene esta moto.

¿Crees que tu pilotaje encaja con la Honda o tendrás que adaptarte a ella?

Como todos los procesos de adaptación, siempre voy a necesitar un poco de tiempo. En cuanto al pilotaje, poco a poco voy mejorando los tiempos y voy pilotando de una manera efectiva, así que no creo que tenga que cambiar mucho mi estilo. También creo que se tiene que adaptar un poco la electrónica a mi estilo de pilotaje y yo creo que tiene que ser recíproco: la moto me tiene que dar un poco y yo me tengo que adaptar a ella.

¿Has coincidido en la pista con tu compañero de equipo?

No hemos coincidido en pista, estamos cada uno trabajando en lo suyo. Estos tests son muy importantes y hay que estar concentrado en lugar de empezar a seguir a otros pilotos. En los tests siempre me gusta encontrar pista libre y es un poco lo que he hecho.