El Fibwi Palma, potencialment un equip de play-off

La victòria a Osca ha servit per confirmar, una vegada superada la mala ratxa de resultats que el Fibwi Palma va patir per culpa de les baixes i deixats a un costat els dubtes que el seu joc va ocasionar pel mateix motiu, que ben aviat serà un equip de play-off. Ho és, potencialment ho és; només resta certificar-ho matemàticament. Aquesta setmana el seu tècnic mostrava alegria perquè havia pogut disposar de tota la plantilla per entrenar. La LEB Plata està demostrant en aquests moments que no hi ha cap equip que pugui assegurar l’ascens de categoria – per ventura el Tizona de la conferència oest, que tan sols ha sumat una derrota, s’aproxima a l’excepció –. També està evidenciant que hi ha un grup reduït de plantilles – paguen amb mals resultats temporals les lesions de jugadors importants –, que hi opten, a l’ascens, – el Palma és una d’elles – i finalment que un ampli ventall de conjunts només aspiren a participar o evitar el descens.

A la pista de l’històric Peñas els de Ciutat van demostrar la seva superioritat, especialment a la primera part. Van arribar a guanyar de 21 i, quan la botzina va anunciar l’equador del partit, la satisfacció per la feina feta, bona feina, es veia reflectida a les cares dels seus jugadors: major qualitat individual, superioritat física i domini de la pintura (el locals, 6 punts dins la zona i 12 rebots; 28 punts i 23 rebots dels mallorquins, amb un enorme Suskavcevic, 14 punts, 7 rebots, 19 de valoració); més rotació que el rival (6 punts els jugadors de verd de la banqueta; 28 els de Tomàs)... La consistent defensa també hi va contribuir, perquè l’Osca només va poder intentar anotar des de posicions llunyanes – una de les seves armes – i no va estar especialment encertat (6/19 en triples) i el jugador clau dels aragonesos, Jorge Lafuente – resulta difícil trobar una possessió ofensiva del seu equip que no passi per les seves mans –, acostumat a generar joc i anotació des del pal baix, no va poder superar els seus oponents, més alts i grans. Al tercer quart, i aquesta és l’assignatura que més li costa aprovar al conjunt de S’Arenal, la de ser regular els quaranta minuts, va donar vida al seu rival i el parcial va ser desfavorable, 24-15. Al darrer tram de l’encontre, va contemporitzar i va assolir el cinquè triomf consecutiu.

Va debutar el darrer fitxatge, Dante Lombardi. Va jugar 12 minuts, es va mostrar lògicament una mica ansiós, tenia ganes d’anotar i va fallar tots els llançaments de camp, només va convertir els dos tirs lliures que va tirar. El temps concretarà quin rol haurà d’exercir a l’equip. I curiosament no va disputar cap minut l’ex Or, Justin Raffington, que no acaba d’aportar tot el que s’esperava d’ell; no sabem si per decisió tècnica o per alguna molèstia física de darrer moment.

A partir d’ara cal guanyar partits per assegurar oficialment els play-off, per assolir una classificació que permeti l’avantatge de camp i uns bons encreuaments i arribar al moment decisiu de la temporada sense problemes físics o de lesions (disposar de tota la plantilla ha d’ajudar a regular els minuts de joc i a no gastar els jugadors referents); cal guanyar partits per arribar-hi amb bones sensacions físiques, tècniques i tàctiques i, per damunt de tot, anímiques i de confiança.