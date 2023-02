Antonio Vadillo no ocultó su frustración tras quedar eliminados ayer en la Copa de España desde los tiros de los seis metros. «Algo tenemos que hacer con los penaltis, no paramos. Desde que soy entrenador es la sexta vez que perdemos. Me quedo mal porque es una competición en la que teníamos ilusión, pero tenemos que trabajar estas situaciones de estrés. No creo que sean suerte, pero algo hay que hacer. Carlos Barrón ha adivinado la intención, pero hay que parar alguna», comentó frustrado ante los periodistas.

