Ludwig Augustinsson está "feliz" en su nueva etapa en el Mallorca. El jugador sueco está perfectamente integrado en el club y listo para debutar en cualquier momento: "Me siento muy bien. Me siento como en casa. Todos me han recibido muy bien en el club y también mis compañeros. Es un grupo muy bueno. Así que ha sido fácil adaptarse al club y a la ciudad".

El defensa vivió su primer partido como mallorquinista ante el Real Madrid, en la que el equipo consiguió una gran victoria en Son Moix. Para Augustinsson "fue una gran experiencia". "Quiero decir que ganarle al Real Madrid es algo especial y fue una muy buena actuación del equipo. También de la afición, de todo el mundo. Fue muy impresionante. Así que espero que podamos continuar ahora. Tenemos un partido difícil contra el Sevilla", señaló el defensa en declaraciones al club bermellón. Precisamente, el sueco regresa al Sánchez Pizjuán, club que le trajo a LaLiga. Allí jugó la temporada pasada un total de 27 encuentros oficiales, entre Liga, Copa, Liga de Campeones y Europa League. El futbolista sabe lo difícil que es puntuar en un estadio como el hispalense: "Sé que no es fácil jugar contra el Sevilla. Sé cómo es ese estadio. Aficionados increíbles, buen ambiente y es un estadio en el que creo que mucha gente disfruta de jugar. Yo también lo hice. Así que tenemos que jugar tan bien como lo hicimos contra el Madrid para ganar ese partido. Es un gran reto, pero tengo muchas ganas de hacerlo y de dar todo lo que tengo". El Sevilla se encuentra en la zona baja de la clasificación, pero ha ganado sus tres últimos partidos en casa. Ludwig asegura que quieren "ir allí a ganar". "Contra el Real Madrid demostramos que podemos ganar contra cualquier equipo. Tenemos confianza para este partido y para los próximos. Pero también es importante mantener la humildad, porque hay muchos altibajos en el fútbol. Pero queremos llegar allí y continuar con el buen momento que tiene el equipo y ganar este partido, por supuesto", valoró.