La delantera Jenni Hermoso es la gran novedad en la convocatoria ofrecida ayer lunes por el seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, para la Copa de Naciones, torneo que se jugará en Australia entre el 16 y el 22 de febrero. Una lista en la que, casi dos décadas después, no aparece ninguna jugadora nacida o formada en Mallorca.

Desde que Melisa Nicolau debutó con España en el año 2004, casi siempre ha habido presencia mallorquina en el combinado nacional. La jugadora de s’Arracó, que se formó en el Platges y pasó por el Rayo Vallecano y el Barça, disputó 37 partidos como internacional. Virginia Torrecilla tomó su relevo en 2013, acumulando 66 partidos con una selección absoluta que en los últimos años ha ido incorporando a Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Maitane López.

La ausencia de esta última, centrocampista del Atlético de Madrid y que tuvo que abandonar la última concentración española por lesión, fue una de las protagonistas en la rueda de prensa que ofreció Jorge Vilda. «Nos alegramos de que se haya recuperado. La conocemos, ya ha estado con nosotros y en cualquier momento la podemos volver a llamar. Vamos a seguir pendientes de ella», indicó el técnico.

La otra gran protagonista de la convocatoria es Jenni Hermoso, exjugadora del Barça que ahora juega en el Pachuca (México) y a la que se vinculaba con las denominadas ‘las 15’, las futbolistas que renunciaron a la selección por sus discrepancias con el actual cuerpo técnico. «Cumple con lo que nosotros esperamos de las 25 jugadoras a las que hemos llamado», se limitó a decir Jorge Vilda, quien explicó que «es un nuevo equipo, una nueva selección. Son jugadoras que también nos pueden aportar algo diferente a lo que teníamos».

Putellas y ‘las 15’

«Si fuera mañana el Mundial, me iría con estas 25 jugadoras. Pero aún hay tiempo y puede pasar cualquier cosa. Para ganar un gran torneo igual no son las futbolistas que mejor juegan, pero sí tienen otros parámetros que las hacen las mejores», sentenció el seleccionador, que evitó comentarios sobre ‘las 15’ y si hay alguna posibilidad de que antes del Mundial haya algún tipo de contacto con ellas: «No depende de mí; nosotros, la Federación, siempre estamos abiertos al diálogo».

Y tampoco quiso hablar de Alexia Putellas, elegida mejor jugadora del mundo los dos últimos años: «No quiero desviar, no quiero dar motivo a especulaciones. Exactamente lo mismo con conversaciones privadas. No es el sitio ni el momento de desvelar nada».

En la Copa de Naciones España se medirá a Jamaica el jueves 16, a la anfitriona Australia el domingo 19 y a la República Checa el 22 de febrero.