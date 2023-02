El Mallorca Palma Futsal afronta una nueva jornada liguera con la ambición de ganar antes de centrarse en la Copa de España, que será protagonista la próxima semana en Granada con el primer título del año en juego. Los mallorquines visitan Córdoba sabiendo que no se pueden despistar pensando en la gran cita copera porque el nivel competitivo de la Primera División no permite ninguna relajación para estar entre los mejores.

El Mallorca Palma Futsal sigue segundo pese a ceder el primer empate del curso en casa pero sin margen de error para mantener la posición en ese pulso con el Jaén Paraíso Interior antes de que ambos se enfrenten en los cuartos de final de la Copa de España. Los dos están empatados a puntos en la pugna por la segunda plaza. Antonio Vadillo, técnico del conjunto mallorquín, asegura que les espera «un partido difícil ante un rival que no refleja la plantilla que tiene con su posición en la clasificación. Puede que lleven menos puntos de los que se merecen. Además, nosotros también necesitamos ganar y volver a la senda de sumar de tres en tres en liga porque todo está muy apretado y el pequeño colchoncito que nos habíamos ganado ya no lo tenemos. No nos podemos dormir y no podemos pensar en otras competiciones porque nos pasarán por la derecha.

El técnico jerezano también comentó que el equipo lleva «una saturación de partidos muy grande» y comentó que «en el último partido en casa nos faltó un poco de ímpetu». Vadillo remarcó la importancia de «volver a la senda de la victoria en el siguiente partido para afrontar un mes de febrero que llega con tres competiciones diferentes. Tenemos la liga regular, en la que tenemos que seguir acumulando puntos para mantenernos allí arriba, la Copa de España y la eliminatoria de Copa del Rey. Es un mes importante», concluyó el técnico jerezano del Mallorca Palma Futsal.

Barrón y Marlon

El guardameta Carlos Barrón aseguró que el equipo viaja a Córdoba "sabiendo que son tres puntos muy importantes para reencontrarnos con la victoria y afrontar lo que queda de temporada lo más arriba posible. Nuestro rival no vive su mejor momento, pero sus sensaciones son positivas. Se motivan mucho más cuando les visita un equipo que está por encima en la clasificación". Además, el guardameta de los mallorquines aseguró que "es difícil focalizar toda la atención en un partido porque la semana que viene está la Copa de España y hay mucha incertidumbre, pero el equipo tiene muy interiorizado que cada partido es una final porque la igualdad que hay en liga se ve en cada jornada".

Marlon comentó que "Córdoba no vive un buen momento pero tiene jugadores de mucha calidad y va a querer revertir la situación y salir de la zona baja. Nosotros tenemos que ir allí muy concentrados, respetando mucho al rival e intentar volver con los tres puntos".

Nuevo patrocinador

El Mallorca Palma Futsal cuenta con una nueva empresa que entra a formar parte de la nómina de patrocinadores. Se trata de Trablisa, empresa líder en el sector de la seguridad y la vigilancia. El acuerdo se presentó este jueves en Son Moix y asistieron al acto José Tirado, director general del club, y Rafael Romero, director de Baleares de la división de vigilancia y servicios auxiliares de Trablisa. Tirado agradeció al nuevo patrocinador "el compromiso y la ilusión que han demostrado en todo momento". Por su parte, Romero destacó que "es un privilegio formar parte de este club. Igual que el Mallorca Palma Futsal, representamos el trabajo y el compromiso".