Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa previa al partido que medirá al Real Madrid con el Valencia y se refirió a la multimillonaria oferta que podría llegar de Arabia para Modric y Benzema, que acaban contrato con los blancos este verano. “No sé, primero no quiero que vengan (ríe). Las leyendas del Madrid deben terminar en el Madrid. No creo que Modric o Benzema necesiten mi consejo sobre una oferta de Arabia”, declaró el italiano.

El técnico madridista se mostró preocupado por la carga de partidos que hay en un calendario que calificó de “increíble. Dosificar es muy importante porque tenemos un calendario increíble. Aquí no se para. Y no se para porque Laliga quiere lo suyo, la Federación quiere lo suyo, la FIFA quiere lo suyo, la UEFA quiere lo suyo… Hay que parar un momento porque si los jugadores se cansan tenemos que cerrar. Es un tema muy serio lo del calendario. Todos juntos debemos hacer algo para evitar esto”.

Preguntado si tiraría alguna competición para aliviar el número de partido, Carletto fue contundente: “Tirar competiciones no porque estamos muy cerca de los títulos con partidos de octavos de Champions, semifinales de Copa, semifinales en el Mundialito, peleando por la Liga... Y no tiramos ninguna porque además el Real Madrid no tira competiciones”

Ancelotti también se refirió al dominio económico de la Premier en el mercado que se ha cerrado en las últimas horas: “Sabemos lo que pasa allí, con los derechos de la televisión mucho más altos. Va a seguir siendo así. La Commonwealth manda y sigue la Premier. Les da ventaja. Aún así, no se terminará la competencia contra ellos en Europa”.

También quiso hablar de la destitución de Gattusso como entrenador del Valencia: “Para un entrenador el hecho de ser destituido es una parte de su trabajo. No hay entrenadores a los que no hayan echado. Quizás Pep, pero un día lo van a echar. A mi, por ejemplo, me han echado de todos los sitios del mundo y estoy aquí (risas). Cuando se echa a un entrenador se busca cambiar la dinámica del equipo y meter más responsabilidad a los jugadores. Y el Valencia que nos encontraremos estará supermotivado”.