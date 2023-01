El ‘Premi Vincennes’, reservado únicamente para ejemplares franceses, reunirá toda la atención en el programa de cinco carreras del martes en el Hipòdrom Son Pardo.

Esta prueba Premium la afrontarán varios de los mejores ejemplares actuales de primera categoría, donde destaca Elan du Rocher, con Jaume Fluxà, reciente vencedor del ‘Premi Ciutat de Palma’ para internacionales. Este ejemplar de la Cuadra Ladil demostró no tener rival sobre los 1.650 metros para alzarse con la victoria, por lo que acumula créditos suficientes para repetir su último triunfo.

Para la prueba del martes, y sobre la larga distancia, dos rivales como Bacchus d’Ela y Calin Fleuri han demostrado también una rutina ganadora muy convincente para volver a competir por el triunfo.

El pupilo de Miquel Àngel Binimelis viene también de lograr el triunfo en su última carrera, mientras que Calin Fleuri acumula 23 en 32 carreras.

Josep Carreras en Vincennes Josep Carreras disputará mañana sábado en Vincennes a las 17:35 horas, la ‘Coupe d’Europe des Amateurs’ a las riendas de Glorioso Bello.

Jopetas SB luchará por su quinto triunfo consecutivo en su estreno en el Municipal

Jopetas SB, guiado por primera vez por Joan Riera Sitges, afrontará el ‘Premi Esalina R’ con la vitola de favorito, en una prueba donde luchará por su quinto triunfo consecutivo en su estreno en el Hipòdrom de Manacor.

El ejemplar de Ses Barrioles, propiedad de Toni Roca, ha coleccionado victorias en ocho de sus nueve últimas carreras. Una rentabilidad muy elevada que le permiten partir como el principal favorito en la prueba que cerrará el programa de siete carreras de mañana sábado en el óvalo de Manacor.

Jopetas SB viene de dar un alto rendimiento muy alto en su última carrera en Son Pardo, donde conquistó el triunfo marcando un crono de 1:17’7.

Este hijo de One too Many es una de las actuales joyas menorquinas, lo que le ha llevado a evolucionar de forma ascendente, siendo el que más victorias acumula de los que disputarán esta séptima carrera. Entre sus rivales sobresalen Haidy Silva, reciente vencedor en Manacor, e Icaro Idole, un ejemplar muy competitivo en el Municipal.