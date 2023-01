Per exemple, per J. M. Arbucias

El proper cap de setmana la LEB Plata farà una pausa. L’Hestia Menorca i l’UBU Tizona disputaran la final de la XXIII Copa LEB Plata que se jugarà al Pavelló Menorca de Maó. L’aturada per una part servirà perquè el Palma pugui recuperar algun jugador lesionat; per altra, interromprà una ratxa de tres victòries consecutives. Els de Son Moix dissabte passat varen guanyar a la pista de L’Hospitalet i van sumar, després d’unes festes de Nadal per oblidar – quatre derrotes seguides –, un nou triomf com a visitant – el darrer es va produir el mes de novembre –, una de les assignatures pendents de l’equip enguany. Els tres últims episodis han servit per rompre una dinàmica negativa: Benicarló; fer el cor fort contra un dels millors de la conferència el dia que Rafa García va sofrir una lesió important: Sant Antoni, i consolidar-se entre els equips que realment aspiren a una plaça d’ascens: L’Hospitalet.

El partit de dissabte ha servit a més a més, per exemple, per fer més clar que el grup de Pau Tomàs necessita comptar amb més jugadors: una rotació de vuit és escassa i errors que es produeixen per culpa del cansament són evitables.

També ha corroborat, per exemple, que Asier Zengotitabengoa és el jugador més determinant de l’equip, el que més criteri transmet enmig de la pista, el que veu fàcil el bàsquet, el que disposa en les seves mans de solucions quan el vent bufa en contra... Al Nou Pavelló del Centre no va oferir la seva versió més encertada (només un 50 % en tirs de 2 i un 25 % en llançaments de 3), però va imposar la seva qualitat cada vegada que l’equip jugava un bloc directe i els catalans canviaven, aprofitant així el desequilibri creat, i va haver de fer les funcions de director d’orquestra, no és la primera vegada, perquè Antúnez pogués recuperar a la banqueta ja que ni Feliu ni García van poder jugar.

Igualment ha confirmat, per exemple, que al Fibwi li agrada córrer. Darrerament els de S’Arenal plantegen defensivament una zona que cerca reduir el nombre de faltes i provocar errors dels rivals, per així sortir en contraatac i sumar de manera ràpida i fàcil. El Palma necessita córrer, se sent còmode. Una part important del seu cabal anotador se produeix gràcies a les transicions i, quan el contrari ha tingut cura del balanç defensiu, els mallorquins han patit. Dissabte Anyeuri Castillo va jugar el seu millor partit des que va aterrar a Ciutat. Va anotar 27 punts i molts d’aquests van ser la finalització de contraatacs ocasionats per les errades i pèrdues dels locals. L’estadística oficial diu que L’Hospitalet va perdre 14 pilotes. Crec que en va extraviar més i el fibwis ho van aprofitar.

Precisament, per això mateix, el col·lectiu necessita, per exemple, ser més compacte i consistent en defensa i no tant intermitent. Sempre que ha mostrat una bona versió defensiva, els resultats han acompanyat.

Paral·lelament s’ha pogut tornar a veure, per exemple, que al Palma li costa matar els partits. Davant el conjunt entrenat per Juan Couto, els illencs van arribar a guanyar de 16. I, quan tot semblava decidit, errors propis i una meritosa reacció local van provocar un final d’encontre emocionant.

I una vegada més, per exemple, en Justin Raffington, va decebre. Quina llàstima que un jugador amb els seus centímetres, la seva experiència i la seva qualitat no aporti més! No és el primer cop que els tècnics mallorquins juguen molts minuts sense un 5 i aposten per Tamba i Kovacevik per ocupar la seva posició. Segurament no és un jugador per marcar diferències, però hauria de contribuir amb més rebots, amb més intimidació defensiva i amb alguns punts més.

La pausa de la Copa ha de servir per enfortir les pretensions primitives d’ascens.