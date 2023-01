El Lô Esport masculino y el Pegasus femenino lideraron el Campeonato de Baleares absoluto por clubes de pista de invierno, celebrados ayer sábado en las pistas del Polígono de Son Castelló con gran animación y presencia de acompañantes, cumpliéndose las expectativas en cuanto a las clasificaciones. Nuevamente Marc Escandell (Siurell-Sa Sini) volvió a ser el protagonista a nivel individual al superar el récord de los 60 lisos, aunque el viento superior a la normativa tumbó la plusmarca.

El Lô Esport de Menorca se adjudicó el título con toda claridad. El equipo de Rafa Quintana, con una buena planificación –y buenos fichajes de Mallorca, Cataluña, Valencia y Murcia–, no tuvo problemas para liderar la clasificación (ganaron los 200, 800, 1.500 y 3.000 metros, además de salto de longitud y altura) sumando 99 puntos. El Pegasus de José Ángel Pinedo dio la sorpresa al lograr el subcampeonato (vencieron en triple, peso, 5.000 marcha y 4x60) con 89 puntos. Completó el podio el Siurell-Sa Sini de Juanan Oses (se impusieron en 60 y 400 lisos, 60 metros vallas y longitud) con 80 puntos. En cuarto lugar quedó el Amistat, quinto fue el Cecome Menorca con 51 puntos, sexto el Manacor con 40 puntos, séptimo el Speed y octavo el Sa Raval, ambos con 40 puntos.

En féminas, el Pegasus de Calvià se impuso claramente con 73 puntos con un equipo en formación que puede dar muchas alegrías al atletismo balear. El Siurell, que los últimos años era el equipo a batir, se clasificó segundo con 65’5 puntos, completando el podio el Speed de Juan Sancha con 60’5 puntos. En cuarto lugar se clasificó Lô Esport con 60 puntos, la quinta posición fue para el Cecome Mallorca con 54’5 y séptimo fue el Diana con 44’5 puntos.

A nivel individual, Marc Escandell (Siurell) registró un tiempo de 6.76 en 60 lisos, pero el viento de +2.8 invalidó lo que hubiera sido nuevo récord de Baleares absoluto, en una carrera en la que el joven sub-18 Juan Uviña (Pegasus) firmó 7.99 .

Carlos Oses volvió a certificar 7.90 en 60 metros vallas, que es una de las mejores marcas nacionales del año, ganando también los 400 con 50.29. En esta prueba, el sub-20 Dani Castilla firmó 8.28, que es mínima nacional absoluta.

Resaltar los 200 lisos ganados por el senior Gabriel Mayans (Lô Esport) con 22.14. Fueron protagonistas los sub-20 Víctor Vallejo (Siurell), que firmó 22.50, y Dani Castilla (Pegasus), con 22.57; dos marcas cercanas a la mínima.

En féminas, Ivana Peralta (Siurell) hizo un crono de 7.74, que es mínima nacional sub-20, con Nuria Muntaner (Pagasus) segunda con 7.81, que es mínima sub-18.

Peralta ganó los 200 lisos con 25.39, que hubiera sido mínima de haberse corrido bajo techo. Nuria Muntaner también ganó la longitud con 5.45.

Otra mínima estuvo a cargo de la gran esperanza del atletismo balear Amelia Weeks (Pegasus), que ganó los 60 vallas registrando 8.84, mínima sub-18. También fue ser segunda con 59.12 en 400 metros, en una prueba que ganó Alba Serrano (Diana) con 56.75, que es mínima sub-18.

Resaltar el doblete de la atleta de Montuïri Joana Maria Rigo, al ganar las pruebas de 800 (2:27.33) y 1.500 metros (4:49.68) rozando la mínima.

Reclamación

Según se puede comprobar en la foto del podio femenino, el Lô Esport recibió el premio al tercer clasificado. Pero al constatar el Speed que no se había añadido la puntuación de los relevos, al sumar los puntos correspondientes el tercer clasificado fue el Speed.

Hubo una supuesta reclamación del Lô Esport de una infracción del Cecome Menorca, en la cual una atleta habría pisado la línea que delimita el callejón y que en caso de tener recorrido el Lô sería tercero.

No obstante, el juez de zona no notó ninguna infracción ni tampoco hubo reclamación por escrito al jurado de apelación (sí se hizo verbalmente al juez árbitro), por lo que es de esperar que no habrá cambios en la clasificación.