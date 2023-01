Onésimo: «El equipo está cerca de lo que quiero, pero necesito más tiempo»

Lo primero que hizo Mandiola nada más aterrizar en la isla fue empadronarse, ¿usted?

Manix ahí me gana. Los vascos son mejores que nosotros en esas cosas. Por ahora ha habido mucho jaleo y lo primero es trabajar. A partir de ahí, ya veremos.

Tiene contrato hasta junio, ¿hay posibilidad de renovar?

Creo que es importante conocernos primero. Siendo entrenador nunca sabes cuándo empiezas, cuándo acabas, dónde empiezas o dónde acabas.

¿Qué vestuario se encontró?

Un vestuario comprometido pero dañado porque no se están consiguiendo los objetivos. Veo cosas que me gustan y otras cosas que lógicamente son mejorables.

Por presupuesto, ¿en qué posición debería estar este equipo?

Pues eso me lo tendrás que decir tú. Sé que es un equipo potente, pero también creo que en esta nueva categoría hay muchos rivales que tienen un presupuesto importante.

¿Y por calidad?

Somos un equipo que podemos ganar a cualquiera, pero también nos puede ganar cualquiera. La diferencia está en lo que intentas proponer, en el ritmo y en lo que quieres que pase. La idea es ir saliendo de donde estamos e ir acercándonos donde queremos estar.

Arrancó su andadura con un triunfo frente al Nàstic y la siguió con una derrota frente al Sabadell.

Mirando los resultados se puede hacer un análisis simple, pero analizando los partidos, no es normal lo que nos pasó el otro día aquí. Lo lógico hubiera sido haber ganado, por ocasiones, por juego... Yo suelo guiarme por sensaciones y las mías fueron que en estos dos partidos fuimos mejor que el rival.

¿Qué jugador le ha sorprendido?

En esta categoría nos vamos conociendo todos, aunque sí es verdad que a un futbolista no lo conoces hasta que lo entrenas. En este tipo de situaciones me gusta más meter lo individual en lo colectivo.

Usted ya conocía a Canario, ¿qué importancia tiene?

Es el capitán. Un jugador que si está a su nivel es diferencial. Aporta mucho y me da la sensación que engancha a la gente.

Se habla de un posible interés del Córdoba en él, ¿le preocupa?

No pienso en eso y no hablo sobre cosas ficticias. Sabemos que este mes amaga más que un pollo. Mucho amago y poca realidad. Es un tema que hay que preguntarle a la dirección deportiva.

Hablando de Messow, ¿le ha pedido opinión sobre el mercado?

Obviamente. Hemos puesto cosas en común. Yo ahí tengo mi opinión, pero quienes deciden son ellos, igual que ellos tienen opinión en otros temas, pero quien decido soy yo.

Cuando le ofrecen fichar por el Baleares, ¿se lo piensa mucho?

Surgió la oportunidad y consideré que era el momento. Me gustaba el sitio y el proyecto. Sabía que llegaba en un momento feo, pero cuando estás fuera y quieres entrar, los momentos son complicados siempre.

¿Qué objetivos le exigieron?

Me piden un equipo mandón, que quiera la pelota y que llegue mucho al área rival. Que entienda el juego, que ataque bien y defienda también bien. Este equipo está cerca de lo que quiero, pero obviamente necesitamos más tiempo.

En su día pasó de entrenar a un Segunda B a un Primera. ¿Esas oportunidades ya no surgen?

Hay gente a la que sí y gente a la que no. A mí el fútbol me dio mucho en mi época como futbolista. Como entrenador me ha dado trabajo casi siempre, sin embargo, soy de los que pienso que aún me tiene que dar un poquito más. De aquí para arriba.

¿Es muy diferente dirigir a un Primera División a hacerlo en un Primera RFEF?

Cuanto más abajo estás, más entrenador tienes que ser porque más cosas hay que corregir y controlar. Cuando estás arriba, tienes muchos más medios, y ahí tu trabajo se basa más en gestionar.

¿Y los jugadores son muy diferentes?

No. En Primera el futbolista está más preparado en lo conceptual, que para mí es muy importante y también tiene la capacidad de hacer todo un poquito antes, que normalmente, sobre el verde, eso se traduce en un muchito.

En su época como futbolista, ¿qué ídolos tenía?

Tuve varios. Me gustaban mucho Dani (Bazán) y Juanito. Luego ya empecé a conocer a Maradona y creo que tenía todo lo que puedes admirar en un jugador. Además, pude compartir vestuario con Mágico González en el Cádiz, un futbolista con un nivel maradoniano.

Y como entrenador, ¿admira a alguien?

Desde Cruyff, pasando por Camacho. De los compañeros de hoy en día sigo equipos porque me gusta lo que proponen sus técnicos: el City de Pep, el trabajo de Arteta, lo que ha hecho Imanol con la Real…

A los jugadores de hoy en día ¿hay que dejarles hacer o pararle los pies?

En el término medio está la virtud. Hay que dejar que se equivoquen porque ahí está el aprendizaje. A mí no me gusta sesgar sus libertades, pero tampoco quiero que se llegue al libertinaje.

¿Qué se trabaja ahora en el fútbol que no se trabajaba en su época?

Ahora hay muchos más medios. El aspecto psicológico es algo que antiguamente no se trataba, por ejemplo. Ahora hay músculos que antes no teníamos. Sin embargo, aunque la evolución para la mayoría de las cosas es positiva, en ocasiones puede convertirse en involución.

¿Echa de menos algo de los vestuarios de antaño?

Algo hay. Antiguamente casi todo lo hacíamos en grupo. Ahora, con todas estas nuevas tecnologías, todo eso se está perdiendo. Lo que nunca va a poder sustituir una máquina, por mucho que inventen, es a una persona. Estamos creando gente que, en el cara a cara, no sabe hablar, mirar o comportarse. El día que en el mundo prescindamos de la persona, podemos despedirnos.

Quedan poco más de diez días para que cierre el mercado. ¿Espera muchos cambios?

En entradas debemos reforzarnos por motivos obvios. Han salido jugadores y necesitamos que entren. Si pueden llegar dos o tres estaría bien. En cuanto a salidas, espero que no haya ninguna.

Me comentaba que se ha reunido con Messow. ¿Y con Ingo?

No hemos tenido mucha posibilidad de coincidir. La semana pasada estuvimos media hora departiendo. Es una persona normal, cercana y de la calle. Me gusta ese tipo de gente.