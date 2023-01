Agotados, pero felices. Así han aparecido tanto Sonia Ledesma como Lorenzo Fluxá en el aeropuerto de Son Sant Joan. Los mallorquines han regresado esta tarde a Mallorca tras completar el Dakar y a su llegada les esperaban familiares y amigos. Ambos, con la medalla de 'finishers' colgada al cuello, han reconocido que ha sido un Dakar muy especial, el primero para ellos, y han coincidido en que el mal tiempo, con lluvia y frío, ha hecho que sea "mucho más difícil".

"No tengo para comparar, pero la gente que ha hecho otros Dakar ha dicho que este año ha sido muy duro y esto le da más valor a la medalla de 'finisher'. Hemos superado todo lo que nos ha puesto el Dakar, no me he saltado ninguna etapa. He tenido suerte de que nos ha respetado la mecánica", narraba Ledesma, primera mallorquina que finaliza la dura prueba de automovilismo.

Por su parte, Fluxà ha reconocido que se sorprendió al ver las condiciones meteorológicas. "Nadie contaba con el tiempo que ha hecho. Hemos tenido días de lluvia muy importantes. Hubo una etapa que tuvieron que cancelar porque había un momento que el agua nos entraba por la ventana. Momentos delicados en los que estuvimos que estar juntos. Nos ayudamos entre todos. Pensaba que iba a pasar mucho calor y más bien ha sido mucha frío y lluvia. Ha sido diferente a lo esperado", ha apuntado.

El Dakar ha dejado momentos muy bonitos para ambos, pero también complicados. "Tuvimos un día muy duro en una etapa de mil kilómetros. Llovió mucho, nos caía fango dentro del coche. Cada vez que cogíamos una curva nos caía fango que ya no sabíamos de dónde venía. Un camión nos chocó mientras hacíamos el enlace y ese momento pensé que allí nos quedábamos. Pero al final todo acabó bien", ha recordado Ledesma.

"Nos ha tocado de todo. En una etapa perdimos una rueda. Fue un momento de mucha impotencia. El día de la lluvia fue muy complicado. Cristina Guitérrez casi se le lleva su coche la corriente. En general ha sido agotador y hemos tenido que dedicar mucho esfuerzo para acabar", destacaba Fluxá.

Una superación constante

Sonia Ledesma, pese a las dificultades, se queda con todo lo bueno que ha adquirido corriendo la exigente prueba: "En el Dakar aprendes que cosas que en otro lugar del mundo te parecen mucho allí no significan nada. Lo superas y al día siguiente a por otra etapa".

"A este Dakar no le puedo pedir nada más. Lo he vivido intensamente en todo momento, hasta las cosas malas. He pensado que era una oportunidad única y un sueño que cumplía. La posición que hemos logrado ha sido más de lo que esperábamos", ha añadido.

Fluxà ha anunciado que tiene pensado repetir con su hija Lisabel como copiloto, ya sea en 2024 o 2025: "El año que viene estamos mirando si puedo correr con mi hija Lisabel. En 2025 seguro. Lo primero que me ha dicho es que ella tendrá esta misma medalla. Es la única que no está pilotando por Europa. Este año haremos seguro el campeonato de España de raids. Es un proyecto que está sobre la mesa".

En el caso de Ledes, ha reconocido que le gustaría repetir, pero que no depende de ella. "Me encantaría. Pero depende de si encontramos patrocinadores y si las instituciones nos ayudan con el proyecto. Cuando me colgaron la medalla, si me hubiesen dejado al día siguiente comenzar de nuevo el Dakar lo habría hecho", ha concluido.