Minuto 91: Aguirre detecta el problema en el Mallorca, ahora falta solucionarlo

Da cierta tranquilidad que Javier Aguirre valore y detecte el principal problema del Mallorca en estos momentos, su falta de gol. «Acusamos malas decisiones en el último tercio del campo. Son estas cositas las que hay que afinar si queremos tener un final de curso cómodo», dijo el mexicano tras la derrota ante Osasuna (1-0). Al conjunto rojillo le salva la solidez en defensa -16 goles encajados- porque sus escasos 14 a favor solo superan los diez del colista Elche, los once del Cádiz -los dos en descenso- y los trece del Valladolid. La suerte del Mallorca es que rentabiliza como nadie los goles que marca, ocho de ellos firmados por un Muriqi que está seco en Liga tras el parón por el Mundial. El equipo concede poco en defensa, pero al mismo tiempo genera menos en ataque, por lo que al encajar, el partido se le pone siempre muy cuesta arriba.

Por supuesto que no hay motivo para la alarma porque cualquiera hubiera firmado 22 puntos a estas alturas de la temporada, pero el Mallorca tiene precedentes muy recientes de tener la permanencia encarrilada y complicarse la vida de la forma más inesperada. No tiene porqué ser así esta temporada, pero jugadores como Kang, Abdón, Ángel y Kadewere deben dar un paso al frente para no depender tanto de Muriqi en el capítulo goleador. En ningún partido en Son Moix ha marcado el equipo más de un gol y, curiosamente, en sus tres victorias fuera (Rayo, Valencia y Villarreal) ha sido cuando ha firmado dos. El problema está ahí, Aguirre lo ha detectado. Ahora falta ponerle solución.

Un minuto de silencio por Jaume Pedrós.

Con el homenaje, totalmente merecido, tributado por el Mallorca a Lionel Scaloni, seleccionador de la Argentina campeona del mundo, en la previa del partido ante el Valladolid, a la entidad rojilla se le pasó por alto el minuto de silencio por Jaume Pedrós, histórico masajista e historia viva del club, al que estuvo ligado durante más de treinta años. Fallecido el pasado 16 de noviembre, durante el parón por el Mundial, a alguien se le ha olvidado la larga trayectoria al servicio del club de un hombre siempre en la sombra. El Mallorca está a tiempo de solucionar el olvido, acordándose de él el próximo viernes con la visita del Celta. Será un acto de justicia.

Parece que el tema de la falta de libertades en Catar y Arabia Saudí, sede de la Supercopa de España, está más que amortizado

De Catar a Arabia Saudí.

Tras la disputa del Mundial en Catar, ha llegado la Supercopa de España en Arabia Saudí, y el fútbol español, presente en los dos países donde no se respetan los derechos humanos. Por lo que se escucha o se ha leído esta semana, parece que el tema de la falta de libertades en estas dos monarquías absolutistas está más que amortizada, y todo ha quedado reducido a los partidos de fútbol. Una vez más lo que prima es el dinero, las obscenas cantidades que pagan en el país arábigo por acoger un torneo desnaturalizado porque se ha ampliado a cuatro equipos cuando solo lo deberían jugar el campeón de Liga y el de Copa, en este caso el Real Madrid y el Betis.

La gesta de Sonia Ledesma.

La copiloto mallorquina lo ha conseguido. Acabar, junto a Dani Albero, su primera participación en el Dakar, el rally más exigente del mundo. A la llegada lo celebraron como si de una victoria se tratara. Había motivo de sobra. La gesta estaba consumada.