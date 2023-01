Emocionada e incapaz todavía de creérselo. Sonia Ledesma es, desde hoy, la primera mallorquina que finaliza un Dakar. La copiloto y su compañero de equipo, Dani Albero, han acabado la dura prueba en Arabia Saudí dentro del top-30 de la categoría Classics. “Estamos muy contentos y yo, la verdad, es que todavía no me lo creo”, ha reconocido a este diario poco tiempo después de cruzar la línea de meta.

El Land Cruiser del equipo ‘Un diabético en el Dakar’ ha conseguido finalizar la prueba dentro del top-30 de la general, todo un mérito dadas las duras condiciones que han tenido que afrontar y teniendo en cuenta que ha sido uno de los coches que ha corrido sin asistencia alguna. “Ha sido una etapa súper difícil. Siempre había escuchado que la última etapa del Dakar era un trámite, pero no ha sido así para nada. Al principio hemos empezado súper bien, súper fuertes. Hemos hecho súper buena posición en el primer tramo de la mañana y en el segundo también, pero a partir del tercero se ha puesto a llover y había muchísimo barro. Había agujeros, el terreno se ha abierto, algo que no había visto nunca, y se han hecho grietas en el terreno. Algo increíble. Hemos visto un coche volcado y nos hemos asustado. Nos hemos dicho que había que llegar a meta como fuera, así que hemos decidido levantar un poco el pie del acelerador. Creímos que era más importante llegar a la meta que no ganar una o dos posiciones, así que estamos muy contentos”, ha resumido Ledesma la etapa 13 del Dakar.

Por delante ya solo queda el final en Dammam este domingo, en una jornada que para la categoría Classisc será de puro trámite y concluirá con el esperado paso por el podio de todos los participantes que han sobrevivido: “Yo he cruzado la línea de meta llorando porque no me lo podía creer. Ha sido increíble. Ahora mismo estoy como si me hubiera pasado un camión por encima porque he ido toda la etapa súper tensa. Me daba pánico y estaba más nerviosa, incluso, que el primer día, Yo solo escuchaba ruidos en el coche. Tanto Dani (Albero) como yo estamos muy contentos”.