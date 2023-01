Gaby Ocete no se esconde. Nunca lo ha hecho. La base mallorquina regresa a la que un día fue su casa, "donde pegué mis primeros botes con una pelota", y lo hace con un objetivo claro entre ceja y ceja: "Intentar ascenser". La jugadora de 34 años ha sido presentada este mediodía como flamante fichaje del Azul Marino Mallorca, donde se reencuentra con su excompañera Alejandra Quirante y donde aterriza con las ideas claras: "Es el momento de que jugadoras que llevamos mucho tiempo en la competición podamos ser el espejo para otras jóvenes que buscan aspiraciones y que, lógicamente, llegan cargadas de energía e ilusión. Es muy importante que tengan un espejo donde mirarse".

Con una dilatada trayectoria en la elite del baloncesto profesional, Ocete aterriza en su isla como una de las jugadoras más destacadas de la Liga Endesa, donde competía hace tan solo unos días defendiendo los colores del CB Clarinos. Pese a bajar dos categorías, Ocete no ve su fichaje por el Azul Marino como un paso atrás en su carrera, todo lo contrario. "Creo que el baloncesto es baloncesto en todas la categorías. Lo importante es seguir disfrutando de lo que llevo haciendo durante toda la vida y creo que lo voy a disfrutar el doble estando en casa. Bajar de categoría no es dar un paso hacia atrás, porque quizás todo esto nos lleve a dar pasos muy importantes hacia adelante. Vengo aquí con la intención de que el club siga creciendo y se consigan todas las metas que se proponen".

La jugadora formada en el Club Sant Josep y en el CTEIB vuelve de esta manera a casa de la mano del ambicioso proyecto que preside Gabriel Subías, quien no ha querido perderse hoy la presentación de su nuevo fichaje: "Queremos dar un empujón y visibilidad al baloncesto femenino en la isla. Hace ya una serie de años que empezamos y creo que el equipo está creciendo mucho. Conseguimos meter a 2.400 espectadores en Son Moix y tenemos el placer de presentar a otra mallorquina que vuelve a casa, con una carrera impresionante y que nos viene ayudar a seguir mejorando la competitividad del equipo. Creo que tanto ella como Quirante no solo aportan baloncesto y conocimiento, aportan señas de identidad y una capacidad de arrastrar, no solo gente, sino también a otras jugadoras importantes que en un futuro irán viniendo".

A sus 34 años, Ocete es la tercera jugadora con más asistencias en la historia de la liga, campeona en 2014 con Rivas y una base franquicia. La jugadora reconoce que el sentimentalismo ha jugado una parte muy importante en su regreso, aunque es una idea en la que llevaba trabajando hace ya unos cuantos años. "Creo que desde que salí de Malllorca, cuando estaba en el Sóller, decía que siempre quería acabar mi carrera aquí, que lo que más me gustaría sería poder estar en un equipo profesional en la isla y volver a disfrutar del baloncesto profesional en Mallorca. Lo extra es que Sant Josep es donde me crié, mi colegio de toda la vida, donde pegué mis primeros botes con una pelota, así que imaginaros la ilusión que me provoca también el poder formar parte de esto y cerrar un círculo en la que considero mi casa", ha reconocido durante su presentación.

Cuestionada por la ausencia, durante tos estos años, de un equipo femenino referente en el panorama insular, Ocete ha señalado que "las circunstancias" no ha acompañado a que ello fuera posible. "Creo que ha habido proyectos en la isla que han salido, pero que no han llegado a culminarse, pero la idea o la intención ha estado siempre. Al final los proyectos de estos equipos tienen que ser a largo plazo e ir poco a poco consiguiendo los objetivos. Lo que a mí gusta es que aquí sobran ganas y eso es lo más importante para que un proyecto vaya hacia arriba. Creo que es el momento de dar un paso hacia adelante", ha zanjado.